意大利人訓練愛犬非法棄置垃圾　被市政府罰款（有片）

意大利西西里島的卡坦尼亞市連續兩天出現非法丟棄的垃圾袋，當局查看閉路電視發現竟是一隻狗狗叼著垃圾放置路邊。經追查後，已向訓練狗狗亂丟垃圾的主人罰款。

卡坦尼亞市政府批評狗主狡猾

卡坦尼亞市政府在Facebook上發文指出，「創意絕非違法行為的藉口。市警察環境部門公開了兩段閉路電視影片，清楚顯示狗狗將垃圾袋放在路上。幾乎毫無疑問，動物是被主人訓練來執行非法丟棄垃圾的任務，以避免主人被拍到。」

市政府進一步批評，這種行為不僅狡猾，更是雙重不當，因為不但污染城市，還利用無辜的動物來逃避法律。

非法丟棄垃圾在意大利已成為嚴重的社會問題。許多城市紛紛設置閉路電視並增加罰則。今次當局成功識別出狗主身份，並對這名男子處以罰款，具體金額則未公開。此案也引發了對寵物福利的關注，專家指出，訓練動物從事違法行為不僅違反法律，也是對動物的不尊重。