倫敦小屋外形遭嘲似足「公廁」竟開價逾千萬有乜賣點？｜英國物業

英國倫敦樓市出現離奇放盤。西南倫敦Southfields Sutherland Grove一處狹窄地段，近日出現一幢被形容為「核避難所」、「1930年代海邊公共廁所」的物業，開價卻高達95萬鎊(約1,003萬港元)。物業一登場即成為英國網民熱議焦點，不少評論狠批設計冷峻、採光不足，難以理解其接近「七位數英鎊」的叫價。 CG圖外形方正封閉「似足1930年代海邊公廁」 該住宅由拆卸車庫後的空地興建，屬兩層結構，目前正在興建，據報將括地面層及地庫，合共設有3房。電腦示意圖可見該屋似乎無窗，惹來大量揶揄，有人批評「像監獄操場一樣冷冰冰」、「似後備發電機房」、「似核避難所」；亦有網民感嘆，「接近百萬鎊卻看不到陽光？我寧願回Burnley住17萬鎊的三房半獨立屋」、「示意圖都懶得加光線，看來又暗又悶」；甚至有人說「似足1930年代海邊公廁」。

居民質疑：怎會有人願付百萬鎊？ Sutherland Grove是倫敦區內受歡迎的住宅街，道路上不少大屋過去一年平均成交價達133萬鎊，但不是這種面積。有居民對這座「微型新屋」的標價難以置信，77歲居民 Janet Williams坦言：「95萬英鎊？不可能吧！只是建一個小小單位，怎會值這個價？」居住了16年的Sarah Jones亦直言驚訝，「雖然挖了地庫變3房，但它看起來就像一個美化了的車房，完全不值此價」。 極近地鐵站 附近學校及配套完善 物業標榜設有開放式廚房及客飯廳、兩間浴室以及地暖系統。其索價如此高的一個主因，相信其極近Southfields地鐵站，步行轉個彎已可達，附近學校及配套亦算完善。

有人亦批評新屋的庭院狹小，而設在地牢的其中客廳光線亦恐不足，「說我老套也好，日光是基本需求，何況這還要一百萬鎊」。有當地居民認為，該物業是「倫敦生活成本荒誕化」的縮影。一名42歲居民說，「附近的確有好學校，但這價格反映倫敦的生活成本已去到極端」。