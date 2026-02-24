熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-24 21:00
更新：2026-Feb-24 21:00

愛犬突變焦慮連番鼻頂主人左胸 女子發現患乳癌撿回一命

乳癌

36歲的Chase Johnson獲愛犬示警，才發覺患上患高度惡性「三陰性乳癌」。(互聯網)

狗被視為具靈性動物，美國一名年輕女子就獲愛犬「示警」，及時發現患乳癌撿回一命。36歲的Chase Johnson稱，所養的狗狗Ceto性情一向溫馴，但突然變得焦慮不安，在她身邊發出嗚咽聲，原因不明。及至有一天Ceto連番用鼻頂她的左胸，她感到痛楚並撫摸胸部，意外發現有腫塊。醫生說若非及早發現接受治療，她會死掉。

患高度惡性「三陰性乳癌」

事件於2021年1月發生，Johnson患上的是三陰性乳癌(triple-negative breast cancer、TNBC)，是一種高度惡性乳癌，她立即接受化療、電療，以及切除腫瘤和淋巴結。治療成功，她目前沒有患癌徵狀。腫瘤學家表示，若她沒有看醫生和持續接受治療，可能已不在人世。Johnson向記者稱，發現腫塊數星期前，Ceto突然在家裡常跟著她，不停來回踱步、低聲嗚咽，變得十分焦慮，她與丈夫嘗試找出原因。直至有一天牠醒來，用鼻子頂Johnson的乳房，第二次甚至頂痛她。Johnson遂查看撫摸乳房，才發現如「橡膠般」的腫塊，「如果牠沒有這樣做，我不會發現」。

曾發現丈夫患大腸癌

Ceto原來之前曾發現過Johnson的丈夫Ben Byrn患有大腸癌，也像這次般在Byrn身邊顯得焦慮不安，讓他們知道有地方不妥。因此，當今次Ceto再度失常時，他們知道牠是向其中一人發出警示。

