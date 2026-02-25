美軍運輸機等飛抵以色列 特朗普按談判結果動武伊朗

各界高度關注美國及伊朗周四在瑞士日內瓦舉行的新一輪核談判之際，伊朗局勢持續緊張，美軍一批加油機及運輸機據報已飛抵以色列，航母福特號已開至希臘，稍後將停靠以色列海法港。消息指，美國總統特朗普將視乎談判情況，決定是否軍事打擊伊朗。 以色列傳媒指美軍一批加油機及運輸機周日飛抵以色列特拉維夫市附近的本古里安機場；福特號則已通過直布羅陀海峽進入地中海，駛至希臘克里特島蘇達灣，是繼林肯號後美軍派往中東的第二艘航母。

美軍從區內多個基地撤出 敘利亞軍方消息稱，美軍正從敘國東北部最大基地撤出；美軍於過去兩周已從敘國及另外兩個基地撤走，並由區內最大的卡塔爾烏代德空軍基地，撤走數百名士兵。分析認為美軍接連撤出，或跟準備攻擊伊朗有關，以防伊朗襲擊有關基地。與此同時，美國國務院周一提高黎巴嫩旅遊警示至最高級別，指由於伊朗局勢緊張、發生軍事打擊風險增加，下令美國駐貝魯特大使館所有非必要外交人員和家屬離開，留守當地的使館人員未經批准不得獨自外出。特朗普去年6月攻擊伊朗核設施前，美方亦曾下令駐貝魯特及中東其他大使館人員撤走。

美國新聞網Axios指美軍參謀長聯席會議主席凱恩曾警告特朗普，軍事攻擊伊朗有風險，稱他不主張打擊伊朗，但會支持特朗普的決定。特朗普在社交平台否認凱恩反對打擊伊朗，聲言凱恩及所有人一樣不想戰爭，但強調美國軍事打擊伊朗是可輕鬆取勝的事；並指動武決定權在他手中。 英國《衛報》引述消息人士指，特朗普將聽取女婿庫什納及中東問題特使威特科夫，在新一輪核談判上的判斷，評估伊朗是否想拖延時間，再決定下令美軍出動打擊。伊朗方面，革命衛隊地面部隊最新在南部沿海地區舉行軍事演習。國營電視台指，演習旨在針對現有威脅演練最新戰術，維護南部沿海地區及島嶼安全。