全球關稅生效10%非15% 特朗普警告向不守協議國家徵重稅

美國總統特朗普上周五宣布徵收10%全球關稅，並於本周二(24日)實施，翌日在社交網稱稅率上調至15%。但美國海關和邊境保衛局周二的通告顯示，即日對所有未獲豁免的進口商品加徵10%全球關稅，與特朗普所說的不同，通告並未解釋為何採用較低的稅率。據悉，特朗普至今只簽署了10%全球關稅的行政命令，事件凸顯美國貿易政策的混亂。特朗普則警告貿易夥伴國家遵守之前達成的貿易協議，否則面臨更重關稅。

特朗普因為最高法院的判決推翻他之前實施的關稅政策，改為引用貿易法徵收全球關稅，只可實施150天，延長須要國會通過。有投行分析員認為，海關和邊境保衛局的通告令情況變得更混亂，返回去年的不明朗環境。有白宮官員向英國《金融時報》稱，全球關稅會在稍後才上調至15%。各國因為特朗普政府徵收高關稅，才各自與美國達成新貿易協議，他們被徵收的率稅分別從10%至50%不等；最高法院的裁決令遭徵收10%以上的國家來說是好事。不過，特朗普周一警告他們，若背棄之前達成的貿易協議，他將會根據不同法例向他們徵收更高稅率。日本表示，已要求美國確保日本在新稅制下，享有與目前協議同等的好處。歐盟和英國則傾向遵守已達成的協議。投行分析員指，即使新關稅有150天的期限，但仍未能消除貿易的不明朗前景，因為特朗普的政策難以預測。商務部周二再發聲明重申，中方正密切關注並將全面評估美方相關舉措，後續將視情況適時決定調整針對美方原芬太尼關稅和對等關稅的反制措施。聲明又提到，中方願與美方在將於近期舉行的第6輪中美經貿磋商中開展坦誠磋商。