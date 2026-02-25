米蘭冬奧｜特朗普發痛打加國冰球員AI片　慶祝美國隊奪金(有片)

米蘭冬奧壓軸男子冰球金牌戰於上周日(22日)登場，美國隊在加時階段戲劇性以2比1擊敗加拿大，暌違46年奪下隊史第3面奧運金牌。賽後，白宮與美國總統特朗普隨即在社群媒體上高調慶祝；特朗普甚至分享一段人工智能(AI)生成的惡搞影片嘲諷加拿大隊，畫面中他親自上場進球並狠揍加拿大球員，影片在社交平台X觀看次數多達超過210萬次。
美國冰球隊擊敗加拿大隊奪金後，白宮官方X帳號發布一張圖片顯示，一隻白頭海鵰以勝利者姿態，以利爪踩踏著倒臥在冰面上的加拿大雁。這兩種鳥類分別是美國與加拿大的國家象徵。翌日(23日)清晨，特朗普更在自家社交平台Turth Social發布一段AI生成的影片，畫面中，特朗普身穿招牌深藍色西裝、紅色領帶，在冰面上與加拿大隊對陣，不僅接連入球，還出手狠揍加拿大隊球員。影片長約1分鐘，在X平台累積逾210萬次觀看。
貼文被視為回應杜魯多於2025年的言論
這兩篇貼文被視為回應前加拿大總理杜魯多於2025年的言論。當時特朗普揚言對加拿大作出懲罰性關稅，並多次提出加拿大應成為美國第51州，杜魯多在加拿大於北美職業冰球聯盟(NHL)「四國對抗冰球錦標賽」擊敗美國隊後，在X平台表示：「你無法奪走我們的國家，也無法奪走我們的比賽。」加拿大政界人士雖未直接回應白宮的貼文，但有學術界人士批評特朗普政府的態度。英屬哥倫比亞大學政治學教授Stewart Prest回應該貼文時寫道：「保持風度吧，美國。」