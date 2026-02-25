美國華盛頓州4人被刀刺死 警方擊斃兇手

美國華盛頓州驚持刀傷人事件 4人死亡兇手被警方擊斃（美聯社）

美國華盛頓州塔科馬西北部昨日（2月24日）發生持刀殺人事件。一名32歲男性在住宅外持刀攻擊其他人，造成4人不幸喪生。當地警方接獲報案後迅速趕抵現場，一名副警長果斷開槍擊中兇手，該名男子隨後被證實當場死亡。 根據《美聯社》報道，皮爾斯郡警長辦公室於周二上午8時40分左右接獲報案，指稱一名男子違反禁止接觸令。警方在趕往現場遞送保護令副本的途中，又接獲多個緊急通報，指出該男子正持刀在一處住宅外行兇。首名副警長於3分鐘內抵達現場並開槍擊斃兇手。現場有3人當場死亡，另1人則在送院途中傷重不治。

事發前人身保護令未送達兇手 法院紀錄顯示，慘劇背後隱藏著長期的家庭暴力與精神健康問題。一名居住在案發地址的婦女曾於去年5月針對其32歲的兒子申請為期一年的人身保護令。該名母親在申請書中絕望地寫道，兒子患有精神疾病與藥物濫用問題，不僅曾對她施暴，甚至恐嚇她「墳墓已經挖好了」，並在住所內進行奇怪的巫術儀式。儘管法院發布了保護令，要求其遠離母親1000英尺（約305米），但因該保護令一直未能正式送達兇手手中，導致案發前未有法律約束力。