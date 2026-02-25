熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-25 12:18
更新：2026-Feb-25 12:18

千億元航母「福特號」爆糞便危機　排泄物洶湧噴飛　士兵崩潰清理(有片)

千億元航母「福特號」爆糞便危機，排泄物洶湧噴飛，士兵崩潰清理。(X)

千億元航母「福特號」爆糞便危機，排泄物洶湧噴飛，士兵崩潰清理。(X)

美國號稱世界最大航母「福特號」(USS Gerald R. Ford)近日驚傳馬桶管道堵塞，陷入糞便危機。社交平台流傳影片顯示，艦上廁所管路猛噴土黃色污水，有士兵正在清理。有網民嘲諷，福特號造價130億美元(1,016億港元)，卻成了漂浮的廁所排隊場。

綜合報道，「福特號」周二(24)被拍攝到停靠在希臘克里特島蘇達灣的海軍基地，是美軍派往中東的第二艘航母。同日，X平台帳號「Dolos Degenerate」發文，語帶幽默地表示，「福特號」正被自己的排泄物所打敗。結果原本開往以色列外海、應對伊朗潛在衝突的福特號，據他所說，現在將轉往希臘緊急維修。其分享據指是「福特號」內部的影片顯示，馬桶污水如噴泉湧出，深啡色的污水在地板不住蕩漾。另一影像亦顯示，污水快淹到馬桶上端。網民指，艦上4600名官兵，若想上個廁所，得排上45分鐘。每個廁所都有尿液和糞便噴湧而出。

一名士兵無奈以垃圾剷清理糞水。 (X) 網民稱每個廁所都有尿液和糞便噴湧而出。(X)

網民：造價130億美元 成了漂浮的廁所排隊場

另一網民「Sprinter Press」亦貼出一名士兵無奈以垃圾剷清理糞水的照片，並留下令人玩味的一句話：福特號，造價130億美元，卻成了漂浮的廁所排隊場(floating toilet line)，更諷刺「美國海軍最昂貴的航母可以投射力量、發射飛彈……它卻無法在 45 分鐘內將水兵送到可以使用的廁所……而五角大廈卻堅稱該艦已準備好與伊朗作戰。」不過，無法證實相關影片的拍攝地點為「福特號」內部，亦無法確定影片拍攝時間。

