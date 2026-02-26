熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-26 14:15
更新：2026-Feb-26 14:15

伊朗華人：約兩百僑民未撤離　物價漲三成有「恐慌情緒」

在伊朗經營的華人工廠。（圖／翻攝《網易》）

美伊情勢緊繃，身處伊朗的華人安危備受關注，當地內地民眾透露，目前大部分中國人都已回國，留在當地約200餘人，多因經商暫未撤離，至於物價已上漲3成，氣氛緊張。

「大家心裏都沒底」

《瀟湘晨報》報道，伊朗華僑華人聯合會聯絡員譚小林，來自湖南省常德市，長年在伊朗從事礦石生意，他在最新發布的影片中表示會「堅持到最後」。譚小林24日透露，目前大部分1中國人已選擇回國，仍留在當地的約200餘人，多因仍有工廠或工程在進行，暫未撤離。

譚小林透露，當地物價明顯上漲約30%，牛肉、羊肉、食用油與米漲幅尤為明顯，加上貨幣貶值與進出口受阻，對華商衝擊不小：「恐慌情緒肯定有，已經圍了快兩個月，大家心裏都沒底。」

去年6月已大批撤離

譚小林表示，早在2025年6月以伊衝突升級時，在中國駐伊使領館帶領下，伊朗華僑華人聯合會曾協助大批中國人撤離：「那次人更多，壓力更大，這次相對少一些。」

他透露，華聯會已制定完整撤離預案，在德黑蘭設有指定聯絡點，一旦局勢惡化，將第一時間通知中國人集結。協會已準備8輛大巴車，可隨時前往亞塞拜疆與亞美尼亞口岸撤離，「從德黑蘭出發約6至8小時可抵達口岸，預計20小時內可順利出境。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

