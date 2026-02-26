伊朗華人：約兩百僑民未撤離　物價漲三成有「恐慌情緒」

美伊情勢緊繃，身處伊朗的華人安危備受關注，當地內地民眾透露，目前大部分中國人都已回國，留在當地約200餘人，多因經商暫未撤離，至於物價已上漲3成，氣氛緊張。

「大家心裏都沒底」

《瀟湘晨報》報道，伊朗華僑華人聯合會聯絡員譚小林，來自湖南省常德市，長年在伊朗從事礦石生意，他在最新發布的影片中表示會「堅持到最後」。譚小林24日透露，目前大部分1中國人已選擇回國，仍留在當地的約200餘人，多因仍有工廠或工程在進行，暫未撤離。