日本連鎖扭蛋店社長涉偷拍女顧客裙底 手機藏2000不雅影片 被捕辯稱：因工作壓力大

日本北海道一間連鎖扭蛋店的43歲社長涉嫌偷拍女顧客裙底，手機內藏多達2,000部不雅影片。日媒報道，他被捕後辯稱因為工作壓力大，一看到穿裙子的女性就忍不住埋身偷拍。
時事通信社、TBS News Dig等報道，43歲的宮本達也在北海道經營名為「#C-pla」的連鎖扭蛋店，分店遍布全國，包括東京、大阪、關東、九州、關西、東北地區等地合共263間分店。報道指，他涉嫌於去年5月下旬至6月上旬期間，在北海道札幌市街上偷拍3名女子裙底，同年7月又在#C-pla於東京澀谷一間分店內企圖偷拍一名10多歲女性顧客的裙底。當時，有男顧客察覺宮本達也行徑可疑，當場跟他理論並帶往派出所，警方扣查他的手機並展開調查。
扭蛋店社長供稱：一見穿裙女性就想偷拍
宮本被捕後承認犯案，辯稱因為工作壓力太大加上焦慮，才會在視察競爭對手的店舖時偷拍女性裙底。他說，「只要看到穿裙子的女性，我就想靠近偷拍」。
扭蛋店社長在北海道發迹
東京澀谷警方調查發現，宮本達也手機內儲存約2,000部疑似偷拍女性裙底的影片，除了在街上偷拍畫面，當中約200部影片疑在店裡偷拍。東京澀谷本月20日把案件移交札幌市檢察部門。
日媒報道，宮本達也出身自北海道帶廣市，曾任職銀行，2013年回到父親創立的公司接班，2018年在札幌創立#C-pla扭蛋店第一間門市，近年快速發展，於全國各地開設分店，成為日本具代表性的扭蛋連鎖店之一。他這次涉嫌偷拍女性裙底被捕，受害人包括扭蛋店年輕女顧客，企形象瞬間崩壞。