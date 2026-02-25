日本連鎖扭蛋店社長涉偷拍女顧客裙底 手機藏2000不雅影片 被捕辯稱：因工作壓力大

日本北海道一間連鎖扭蛋店的43歲社長涉嫌偷拍女顧客裙底，手機內藏多達2,000部不雅影片。日媒報道，他被捕後辯稱因為工作壓力大，一看到穿裙子的女性就忍不住埋身偷拍。

時事通信社、TBS News Dig等報道，43歲的宮本達也在北海道經營名為「#C-pla」的連鎖扭蛋店，分店遍布全國，包括東京、大阪、關東、九州、關西、東北地區等地合共263間分店。報道指，他涉嫌於去年5月下旬至6月上旬期間，在北海道札幌市街上偷拍3名女子裙底，同年7月又在#C-pla於東京澀谷一間分店內企圖偷拍一名10多歲女性顧客的裙底。當時，有男顧客察覺宮本達也行徑可疑，當場跟他理論並帶往派出所，警方扣查他的手機並展開調查。