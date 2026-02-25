7歲童7樓墮下獲清潔工接住　一度停呼吸幸奇蹟生還(有片)

俄羅斯日前發生一宗駭人的家居意外。一名7歲男童意外從7樓、約24米高墮樓，幸被一名清潔工察覺，眼明手快接住男童，雖然男童一度呼吸停頓，但獲清潔工進行急求，奇蹟生還。驚險畫面全被錄下，並在網上瘋傳，清潔工被網民封為英雄。

綜合報道，事件22日發生在聖彼得堡一幢住宅大廈。當時37歲的清潔工Khairullo Ibadullayev恰好經過，循聲望上樓，卻驚見7歲的男童Sasha正在7樓敞開的窗邊玩耍，Ibadullayev立即走到樓下大聲喝斥男孩遠離窗邊，惟男童意外跌出，起初還試圖抓住窗台，最終卻鬆手直接墮下。Ibadullayev下意識伸出雙手要接住男孩，但衝力猛烈，兩人一同摔入厚厚的積雪中。Ibadullayev查看男童，卻發現Sasha失去呼吸，立即對他進行心肺復甦法，成功將他救回。