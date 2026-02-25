7歲童7樓墮下獲清潔工接住　一度停呼吸幸奇蹟生還(有片)

俄羅斯日前發生一宗駭人的家居意外。一名7歲男童意外從7樓、約24米高墮樓，幸被一名清潔工察覺，眼明手快接住男童，雖然男童一度呼吸停頓，但獲清潔工進行急求，奇蹟生還。驚險畫面全被錄下，並在網上瘋傳，清潔工被網民封為英雄。
綜合報道，事件22日發生在聖彼得堡一幢住宅大廈。當時37歲的清潔工Khairullo Ibadullayev恰好經過，循聲望上樓，卻驚見7歲的男童Sasha正在7樓敞開的窗邊玩耍，Ibadullayev立即走到樓下大聲喝斥男孩遠離窗邊，惟男童意外跌出，起初還試圖抓住窗台，最終卻鬆手直接墮下。Ibadullayev下意識伸出雙手要接住男孩，但衝力猛烈，兩人一同摔入厚厚的積雪中。Ibadullayev查看男童，卻發現Sasha失去呼吸，立即對他進行心肺復甦法，成功將他救回。
男童母親到廚房10分鐘後現兒子失蹤
救護員趕抵現場後，將男童送院治療，雖然他小腿骨折，幸沒有其他傷勢，整體情況穩定，目前於重症監護室接受觀察。Ibadullayev則手臂和肋骨受傷，但傷勢不嚴重，能自行離開。他表示：「孩子沒事，我也就放心了。」報道指出，Sasha的母親為47歲網紅Nadezhda Amrani，Amrani說，事發前兒子正在玩平板電腦，她去了一趟廚房，大約10分鐘後才發現孩子不見。警方正調查事件。
Janitor caught a 7-yo boy with bare hands in St. Petersburg — after a seven-floor plunge— RT (@RT_com) February 23, 2026
The janitor is fine, while the child is in intensive care with fractures and head injury pic.twitter.com/V3f6rQsJQk