國際
出版：2026-Feb-26 13:15
更新：2026-Feb-26 13:15

特朗普國會內遇抗議　眾議員舉「非裔非猿猴」標語被驅逐

2月24日，美國國會大廈眾議院議事廳，格林在特朗普發表次國情咨文前舉牌抗議。（圖／路透社）

2月24日，美國國會大廈眾議院議事廳，格林在特朗普發表次國情咨文前舉牌抗議。（圖／路透社）

美國總統特朗普當地時間24日晚間在國會發表國情咨文演說。德州民主黨籍眾議員格林（Al Green）在台下舉起寫有「非裔不是猿猴！」的標語抗議，隨後遭到驅逐出場。格林此舉是在抗議特朗普日前帖文，內容為針對前總統奧巴馬夫婦的種族歧視影片。

根據《路透社》與《衛報》，特朗普本月在社交媒體「真實社群」（Truth Social）發布帶有歧視性的影片。該影片將美國史上首位非裔總統與前第一夫人奧巴馬和米歇爾（Michelle Obama）描繪成猿猴，引發強烈批評，隨後這段影片遭刪除。

「我們絕不容忍」

當特朗普開始發表演說、其他議員紛紛坐下時，格林在走道逗留，高舉「非裔不是猿猴！」的標語，一度有共和黨議員試圖搶奪標語牌與阻止鏡頭拍攝。最後，格林在眾人高喊「美國！美國！美國！」的聲浪中被請出議事廳。

格林被驅逐後在國會大廈受訪時指出，他刻意選擇特朗普進入議事廳時必經的走道座位，「我想讓他（特朗普）知道，將奧巴馬總統和第一夫人描繪成靈長類動物家族成員，不僅令人無法接受，更是可鄙的行為，我們絕不容忍。」

連續第二年遭到驅離

這已是格林連續第二年在特朗普對國會發表演說時遭到驅離。去年3月，特朗普發表第2任期的首次國會演說時，格林當時也在台下不斷揮舞拐杖、大聲咆哮，最終議長指示將格林帶出議事廳。

當被問及此舉是否可能面臨共和黨控制的眾議院進一步懲處時，格林稱他並不清楚，但強調「後果僅次於所發生的事情」。格林一直是特朗普最嚴厲的批評者之一，他也是於2017年第一個呼籲彈劾特朗普的國會議員。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

