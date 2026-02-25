中國籲避免赴日旅遊 調查：春節假期京都其他國家遊客增多

中國政府呼籲公民避免前往日本旅遊，經過春節連假後，京都旅遊業大多數業者認為，「幾乎沒有影響」。京都商工會議所一項調查顯示，由於其他國家及地區的遊客增加，中國遊客減少，對京都旅遊業帶來的影響有限。

《讀賣新聞》報道，京都商工會議所本月24日公布針對京都市旅遊業者的調查結果，指出雖有逾2成業者表示因中國遊客減少，在春節期間帶來「重大負面影響」，但整體而言，大多數業者表示「衝擊有限」。

京都商工會議所於本月9日至13日間，透過問卷及訪問方式向643間旅遊相關業者調查，收到71份有效回覆。對於春節可能的影響，66.7%表示「幾乎沒有影響」，22.2%認為「有重大負面影響」，5.6%表示出現「略為正面的影響」。