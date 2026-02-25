中國籲避免赴日旅遊 調查：春節假期京都其他國家遊客增多

中國政府呼籲公民避免前往日本旅遊，經過春節連假後，京都旅遊業大多數業者認為，「幾乎沒有影響」。京都商工會議所一項調查顯示，由於其他國家及地區的遊客增加，中國遊客減少，對京都旅遊業帶來的影響有限。
《讀賣新聞》報道，京都商工會議所本月24日公布針對京都市旅遊業者的調查結果，指出雖有逾2成業者表示因中國遊客減少，在春節期間帶來「重大負面影響」，但整體而言，大多數業者表示「衝擊有限」。
京都商工會議所於本月9日至13日間，透過問卷及訪問方式向643間旅遊相關業者調查，收到71份有效回覆。對於春節可能的影響，66.7%表示「幾乎沒有影響」，22.2%認為「有重大負面影響」，5.6%表示出現「略為正面的影響」。
在市場變化方面，36.9%業指「日本本地遊客增加」，26.6%稱「來自中國以外的遊客增長」，顯示中國客減少，由其他客源補上。
零售、餐飲及商店街呈現明顯「兩極化」，約一半業者表示受到明顯衝擊，另一半則稱影響不大。
《讀賣新聞》指出，京都商工會議所會長堀場厚表示，整體而言，中國遊客減少，對京都經濟沒有造成特別強烈的衝擊，但中國政府類似的外遊呼籲未來可能會再發出，因此「商戶不應過度依賴單一市場或單一國家，應意識到分散風險的重要性」。
此外，大阪觀光局統計顯示，今年1月前往大阪市的外國遊客約為135萬人次，較去年同期下跌約5%。
大阪觀光局指出，受到中日關係影響，來自中國的遊客減少約6成，是整體人數下跌的主因之一。但來自南韓等地的遊客持續增長，南韓遊客1月訪日人數創新高，顯示中國以外市場的赴日旅遊需求正在擴大。
大阪觀光局理事長溝畑宏表示，「原本由中國旅客入住的酒店旅館突然空出來，那些原本有意到日本旅遊的客群，似乎一次性復活了」。