土耳其業餘球賽海鷗遭足球「擊落」 球員心肺復甦救回(有片)

土耳其伊斯坦堡一場業餘足球比賽，一隻海鷗被開出的足球「擊落」掉至場上，球員即為牠進行心肺復甦術（CPR），最終成功挽救生命。（影片截圖）

土耳其伊斯坦堡一場業餘足球比賽周日（22日）上演罕見一幕，一隻海鷗被開出的足球「擊落」掉至場上，球員即為牠進行心肺復甦術（CPR），最終成功挽救生命。

對賽雙方為伊斯坦堡尤爾敦（Istanbul Yurdum）與梅夫拉納卡皮古塞爾希薩爾（Mevlanakapi Guzelhisar），比賽進行至上半場22分鐘，伊斯坦堡尤爾敦門將Muhammet Uyanik在禁區外大腳長傳時，足球意外擊中一隻飛過球場的海鷗。海鷗應聲墜落球場中央，頓時失去反應，兩腳朝天。球員及觀眾驚呼。Uyanik表示當時並未意識到擊中生物，直到海鷗落地才發現，歉此感震驚內疚。

伊斯坦堡尤爾敦隊長Gani Catan見狀立即俯身檢查，發現海鷗停止呼吸，即進行胸部按壓，急救持續約兩分鐘。最終海鷗的腿部和眼睛有動作，隨後將牠送至場邊醫療人員照顧。據了解，海鷗受撞擊後翅膀受傷，但經急救後已能重新站立及行走，正在接受進一步治療。

隊長：拯救生命比勝負重要

賽事其後繼續，雖然伊斯坦堡尤爾敦最終在互射十二碼中落敗，無緣晉級，但從未受過任何急救訓練的Catan直言完全是出於本能作出行動，強調救回生命遠比勝負更重要：「我們失去了冠軍，但能夠幫助拯救生命，這更加重要。」網民亦在社交媒體讚揚其行為，留言稱「這是真正的贏家」。