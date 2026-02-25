日本京都市長提出加遊客巴士車資申請　貴市民近倍料明年實施

日本京都市市長透露，已向國土交通省提出申請，將當地的巴士車資大幅調升至350至400日圓，並實施市民優惠價格200日圓左右。如果有關申請獲日本政府批准，將成為首個對遊客及居民分級收費的日本城市。
京都市長松井孝治今日（25日）出席市議會上，透露已向國土交通省提出車費修訂的申請，目標在2027年實施。他在2024年參選市長時就已經提出有關的構想，不過根據日本的道路交通法，不能對特定的乘客實施不平等的車資收費，故此他多次與國土交通省磋商，都被要求提交合理理由。他在議會上透露，已經與政府及私人企業討論「作為過度旅遊以及成本上升的措施，將巴士車費增至350至400日圓，並設有市民優惠。」目標是在明年起實施，而京都亦因此進行準備，在市的交通卡上試行可識別居民身份的計劃。
京都市目前人口只有143萬人，但是在2024年全年遊客多達5,606萬人次，當中1,088萬人次為外國旅客，由於巴士是京都連接市內多個景點的重要交通公共，卻因為大量外來旅客造成巴士長期擠滿乘客，而延誤班次。根據京都市在2024年進行的市民意見調查，當中79.9%的市民認為要「在居民生活和觀光旅遊之間取得平衡」。在3月1日當地將提高酒店的住宿稅，同時開始強化對民宿的規管。