日本京都市長提出加遊客巴士車資申請　貴市民近倍料明年實施

日本京都市市長透露，已向國土交通省提出申請，將當地的巴士車資大幅調升至350至400日圓，並實施市民優惠價格200日圓左右。如果有關申請獲日本政府批准，將成為首個對遊客及居民分級收費的日本城市。

京都市長松井孝治今日（25日）出席市議會上，透露已向國土交通省提出車費修訂的申請，目標在2027年實施。他在2024年參選市長時就已經提出有關的構想，不過根據日本的道路交通法，不能對特定的乘客實施不平等的車資收費，故此他多次與國土交通省磋商，都被要求提交合理理由。他在議會上透露，已經與政府及私人企業討論「作為過度旅遊以及成本上升的措施，將巴士車費增至350至400日圓，並設有市民優惠。」目標是在明年起實施，而京都亦因此進行準備，在市的交通卡上試行可識別居民身份的計劃。