南韓傳曾提出縮減與美國軍演規模　並要求排除日本

南韓媒體報道，美國與南韓原定今日（25日）為美韓的「自由之盾」聯合軍事演習記者會推遲，不過記者會今日仍如期舉行。而報道亦指南韓曾提出將美國建議的美、日、韓三國空軍演習中，將日本排除，令美國反指不如改為由美國與日本軍演。

駐南韓美軍今日與南韓軍方舉行記者會，宣布在3月9日至19日舉行「自由之盾」的軍事演習。而據南韓《朝鮮日報》報道，南韓政府的消息曾透露，美國與南韓原定在今日舉行的記者會，因為美韓雙方意見有分歧會被迫延遲。報道指，南韓方面提出要求大幅縮減規模，以降低朝鮮半島的軍事緊張局面，引起美國方面的困擾，因為美軍已經調派人員及軍事設備到南韓做準備。同時報道又指，美國提出美日韓舉行聯合的空軍演習，但是南韓方面回覆表示保留，認為時機未成熟，同時反提出將日本排除在外，不過未有得到美國的接納。