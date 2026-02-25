南韓傳曾提出縮減與美國軍演規模　並要求排除日本

南韓媒體報道，美國與南韓原定今日（25日）為美韓的「自由之盾」聯合軍事演習記者會推遲，不過記者會今日仍如期舉行。而報道亦指南韓曾提出將美國建議的美、日、韓三國空軍演習中，將日本排除，令美國反指不如改為由美國與日本軍演。
駐南韓美軍今日與南韓軍方舉行記者會，宣布在3月9日至19日舉行「自由之盾」的軍事演習。而據南韓《朝鮮日報》報道，南韓政府的消息曾透露，美國與南韓原定在今日舉行的記者會，因為美韓雙方意見有分歧會被迫延遲。報道指，南韓方面提出要求大幅縮減規模，以降低朝鮮半島的軍事緊張局面，引起美國方面的困擾，因為美軍已經調派人員及軍事設備到南韓做準備。同時報道又指，美國提出美日韓舉行聯合的空軍演習，但是南韓方面回覆表示保留，認為時機未成熟，同時反提出將日本排除在外，不過未有得到美國的接納。
南韓否認拒絕與美國舉行軍演
報道指，南韓國家安全保障室長魏聖洛在出席跨太平洋對話中，稱美日韓的合作對廣泛地區的和平及繁榮有好處，並反駁《朝鮮日報》在21日的報道，否認南韓政府拒絕美日韓空軍演習的提議，指有關報道並非事實。他稱因為美國提出的建議，南韓在時間安排上未與美國方面取得共識，否認是南韓政府拒絕軍演。《朝鮮日報》向南韓國防部查詢時，南韓指因為美國的提議是在農曆新年以及日本島根縣提出的「竹島日」（22日）舉行，而南韓建議提前，不過美國未有接納。在2023年2月22日，美日韓也就北韓試射洲際導彈而舉行聯合海上軍事演習，時任反對派領袖，現南韓總統李在明曾表示：「在竹島日舉行美日韓聯合軍演，都不覺得的話本身就是問題。」
報道又指，南韓政府方面消息指，曾因為訓練日程只能在當日舉行的話，就排除日本只美國與南韓進行演習，但美方卻反回應「那樣的話，我們就（與日本）另外進行吧」。有南韓軍方人士就指出：「有很多方法可以婉轉拒絕演習的建議。美國很可能將南韓調整日期和『排除日本』的提議，理解為拒絕。」在文在寅執政時期，美國也曾提議舉行韓美日聯合空軍演習，但韓國對此持保留態度，之後美國分別與南韓及日本進行了飛行演習。而一位南韓國防部前高級官員也指出：「提出修改計劃本身就意味拒絕原先的提議。」