美國防長要求Anthropic解除AI軍用限制　否則失政府合約

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）24日與AI公司Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）會面，要求該公司必須在周五前開放其AI技術供軍方無限制使用，否則將面臨失去政府合約的風險。
據《美聯社》、《Axios》報道，根據熟悉會議內容的消息人士透露，國防部官員警告可能將Anthropic列為供應鏈風險，或動用《國防生產法》強制該公司配合軍方需求。這場會議氣氛雖保持融洽，但Anthropic執行長阿莫迪在兩個關鍵議題上堅持立場：拒絕AI用於全自動軍事目標鎖定操作，以及拒絕對美國公民進行國內監控。
憂大規模監控異議人士
五角大樓去年夏天宣布與四家AI公司簽約，包括Anthropic、Google、OpenAI及馬斯克（Elon Musk）的xAI，每份合約價值最高2億美元（約15.6億港元）。Anthropic是首家獲准進入機密軍事網絡的AI公司，其開發的聊天機器人Claude目前是唯一可用於軍方最敏感工作的AI模型。阿莫迪曾多次明確表達，他擔憂政府不受限制地使用AI，包括全自動武裝無人機的危險性，以及AI輔助的大規模監控可能追蹤異議人士。
一名五角大樓高階官員表示，國防部反對Anthropic設置的倫理限制，認為軍事行動需要不受內建限制的工具。該官員強調，五角大樓只會下達合法命令，合法使用這些工具是軍方的責任。
「不受意識形態限制」運作
赫格塞斯今年1月在德州SpaceX的演講中表示，他將摒棄任何「不允許你打仗」的AI模型。他強調，軍用AI系統必須「不受意識形態限制」運作，五角大廈的「AI不會覺醒」。他並宣布馬斯克的Grok將加入五角大樓安全但非機密AI網絡，名為GenAI.mil。
Anthropic會後發表聲明指出，該公司持續進行善意對話，討論使用政策以確保能繼續支持政府國家安全任務，同時符合其模型可靠且負責任的運作範圍。該公司自2021年創辦人離開OpenAI成立以來，一直標榜自己比同行更負責任且注重安全。
