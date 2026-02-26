美國防長要求Anthropic解除AI軍用限制　否則失政府合約

據《美聯社》、《Axios》報道，根據熟悉會議內容的消息人士透露，國防部官員警告可能將Anthropic列為供應鏈風險，或動用《國防生產法》強制該公司配合軍方需求。這場會議氣氛雖保持融洽，但Anthropic執行長阿莫迪在兩個關鍵議題上堅持立場：拒絕AI用於全自動軍事目標鎖定操作，以及拒絕對美國公民進行國內監控。

憂大規模監控異議人士

五角大樓去年夏天宣布與四家AI公司簽約，包括Anthropic、Google、OpenAI及馬斯克（Elon Musk）的xAI，每份合約價值最高2億美元（約15.6億港元）。Anthropic是首家獲准進入機密軍事網絡的AI公司，其開發的聊天機器人Claude目前是唯一可用於軍方最敏感工作的AI模型。阿莫迪曾多次明確表達，他擔憂政府不受限制地使用AI，包括全自動武裝無人機的危險性，以及AI輔助的大規模監控可能追蹤異議人士。

一名五角大樓高階官員表示，國防部反對Anthropic設置的倫理限制，認為軍事行動需要不受內建限制的工具。該官員強調，五角大樓只會下達合法命令，合法使用這些工具是軍方的責任。