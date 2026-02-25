特朗普國情咨文演說107分鐘破紀錄 伊朗問題俄烏戰爭簡短帶過 無再提格陵蘭

美國總統特朗普在當地時間周二(24日)晚上9時(香港時間周三早上10時)在國會發表國情咨文，演說長達107分鐘(即1小時47分鐘)打破了歷來紀錄，成為最長氣美國總統。特朗普吹捧在他第二度上台後美國進入黃金時代，聲稱經濟前所未有地繁榮。特朗普在演說中對俄烏戰爭和伊朗問題著墨不多，格陵蘭事件更是無影。
對外軍事上，特朗普讚頌美軍生擒委內瑞拉總統馬杜羅。說了一小時後，他才提到伊朗，僅重申之前的立場，傾向外交解決，並警告「絕不會」讓伊朗擁核武。俄羅斯攻打烏克蘭已4年，在踏入第5年之際，特朗普在演說中幾乎無提俄烏戰爭，只說要結束俄烏之間的殺戮，沒有提周二是俄烏戰爭4周年。特朗普去年3月在參眾兩院聯席議會上發表演說，曾提及為了國家安全要取得格陵蘭。事件導致美歐關係惡化，特朗普在今次國情咨文中沒有再提及了。他在聯席議會演說也曾六次提及中國，今年卻一次也沒有出現。有指，特朗普3月底將訪華，避免在此時破壞兩國關係。
指最高法院關稅裁決「不幸」
特朗普聲稱，美國通脹在12個月前達「破紀錄」水平，在他上台後不論通脹、按揭息率及天然氣價格均下降，股票市場、石油產量及外國直接投資均激增，建築業及製造業職位也上升。但路透社指，政府數據顯示去年通脹上升，製造業職位減少，整體就業成長乏力。雖然雞蛋等商品價格回落，但食品和其他商品的價格整體上仍上漲。英國廣播公司(BBC)查證指，對上一任總統拜登任期頭兩年商品價格大幅上升，至2022年6月升至9.1%，當時俄羅斯入侵烏克蘭帶動其他國家通脹上升。但那並非最高紀錄，1920年美國通脹曾達23.7%，1970年代和80年代通脹也高企。特朗普去年上台後，通脹在截至2026年1月12個月內維持在2.4%，從2025年1月的3%略為下降。
至於關稅，特朗普指最高法院推翻他的關稅措施是「不幸」。他又聲稱，相信外國支付的關稅像過去一樣，可大幅地代替現代稅制的薪俸稅，為民眾減輕經濟負擔。不過，聯儲局等研究均顯示，特朗普在2025年實施的關稅政策，所獲的進口商品關稅轉嫁到美國商戶和家庭住戶身上，非由外國或海外公司「埋單」。
無提2美國公民遭擊斃事件、愛潑斯坦案
特朗普提及打擊非法移民的成果，但對兩名美國公民在明尼蘇達州明尼阿波利斯市的掃蕩行動中，遭聯邦執法人員開槍擊斃的事件卻隻字不提。他也沒有提到富商淫媒愛潑斯坦案的檔案公開事件。檔案揭示事件涉及多名美國政商界名人，甚至英國前王子安德魯等外國重要人物。特朗普的名字也在公開檔案中出現，但無涉及賣淫，外界質疑是否有隱瞞。