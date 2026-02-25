特朗普國情咨文演說107分鐘破紀錄 伊朗問題俄烏戰爭簡短帶過 無再提格陵蘭

特朗普在國會發表國情咨文，歷時109分鐘打破了他自己去年在國會的99.5分鐘演說紀錄。國情咨文發表上，也打破了前總統克林頓的88.8分鐘紀錄。(路透社)

美國總統特朗普在當地時間周二(24日)晚上9時(香港時間周三早上10時)在國會發表國情咨文，演說長達107分鐘(即1小時47分鐘)打破了歷來紀錄，成為最長氣美國總統。特朗普吹捧在他第二度上台後美國進入黃金時代，聲稱經濟前所未有地繁榮。特朗普在演說中對俄烏戰爭和伊朗問題著墨不多，格陵蘭事件更是無影。

對外軍事上，特朗普讚頌美軍生擒委內瑞拉總統馬杜羅。說了一小時後，他才提到伊朗，僅重申之前的立場，傾向外交解決，並警告「絕不會」讓伊朗擁核武。俄羅斯攻打烏克蘭已4年，在踏入第5年之際，特朗普在演說中幾乎無提俄烏戰爭，只說要結束俄烏之間的殺戮，沒有提周二是俄烏戰爭4周年。特朗普去年3月在參眾兩院聯席議會上發表演說，曾提及為了國家安全要取得格陵蘭。事件導致美歐關係惡化，特朗普在今次國情咨文中沒有再提及了。他在聯席議會演說也曾六次提及中國，今年卻一次也沒有出現。有指，特朗普3月底將訪華，避免在此時破壞兩國關係。