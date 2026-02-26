韓媒：南韓冀改善與北韓關係　建議美國縮減聯合軍演規模

美國與南韓25日宣布，將於3月9日至19日舉行代號「自由之盾」（Freedom Shield， FS）的年度聯合軍事演習。兩國軍方官員在簡報會上表示，此次演習屬於「防禦性質」，將納入針對北韓核武器的嚇阻情境，並作為支持美軍戰時作戰指揮權移交給南韓的準備工作。 綜合外媒25日報道，南韓聯合參謀本部指出，本次演習將反映近期作戰分析結果與具挑戰性的戰場環境等實際情況，強化美韓同盟的聯合防禦態勢，包括「聯合全領域作戰」，並持續推進兩國同意的「基於條件的戰時作戰指揮權移交」準備工作。

軍事指揮權從美國移交 南韓總統李在明尋求在2030年任期結束前，完成戰時軍事指揮權從美國移交的目標。作為「迅速」移交的努力之一，兩國同意在今年底前完成對南韓「完全作戰能力」的驗證，這是評估南韓領導聯軍作戰能力的三階段計劃中的第二部分。 據消息人士透露，兩國今年可能會縮減部分野外訓練規模。南韓媒體先前報道，首爾方面為支持對北韓的外交接觸，曾提議縮減自由之盾演習期間的野外訓練，但遭到美方保留意見。南韓方面據悉向美方提出減少演習期間集中訓練的建議，改採「全年分散進行」的演習政策。官員向《路透社》表示，有關調整野外演習的談判仍在進行中，將持續協商至最後一刻。

「入侵演習」的預演 南韓與美國軍方每年進行大規模聯合演習，包括3月的自由之盾演習與8月的乙支自由之盾（the Ulchi Freedom Shield，UFS）演習，這些演習以電腦模擬為基礎的指揮所演習為主，並假設朝鮮半島爆發全面戰爭。演習期間，兩國也會進行與指揮所演習情境連動的野外訓練。 北韓長期譴責美韓聯合軍演是「入侵演習」的預演，儘管兩國強調演習屬防禦性質。李在明政府尋求改善與北韓的緊張關係，但這些努力至今遭到平壤方面的拒絕。南韓正尋求為美國總統特朗普與中國國家主席習近平4月的峰會前，創造有利於美朝可能對話恢復的條件。