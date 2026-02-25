印度21歲男不滿嚴父望子成龍逼考試 暴怒弑父 胞妹面前分屍塞油桶

印度北方邦(Uttar Pradesh)發生一宗駭人倫常兇殺案，一名21歲男子疑不滿父親長期施壓，要求他在學校考試取得好成績，竟憤而槍殺父親，還在妹妹面前分屍，將屍塊塞進儲油桶……
印媒報道，案發在北方邦主要城市勒克瑙(Lucknow)，死者為經營製藥公司及酒類貿易公司的49歲商人辛格(Manvendra Singh)。報道指，家人報案稱辛格從本月20日起一直失蹤，警方其後在他住所一個油桶內發現人體殘肢，經調查後於周一(23日)拘捕辛格的21歲兒子阿克沙特(Akshat Pratap Singh)。
阿克沙特接受警方查問，初時聲稱父親吞槍自殺，惟經警方深入調查搜證後，他才改口承認犯案。報道指，辛格望子成龍，希望阿克沙特將來行醫，所以一直強迫他好好準備醫學院考試。但阿克沙特不想做醫生，父子常為此事激烈吵架。
阿克沙特對警方供稱，他本月20日下午4時半左右再次跟父親吵架，一時暴怒，便拿出步槍將父親射殺，還將遺體從3樓搬到1樓就地肢解。當時妹妹在場，目睹兄長肢解父親遺體的駭人場面，當場嚇呆，但阿克沙特似乎若無其事，繼續分屍。據稱，阿克沙特曾計劃燒屍，並已取得10公升火水，但最終放棄，改為分屍丟棄。
警方指，阿克沙特將部分屍塊裝進垃圾袋帶到遠處丟棄，剩餘的就藏在家裡一個藍色油桶中。警方正試圖尋回被丟棄的人體殘骸，包括死者頭顱，並持續調查案發經過等。