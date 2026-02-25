印度21歲男不滿嚴父望子成龍逼考試 暴怒弑父 胞妹面前分屍塞油桶

印度北方邦(Uttar Pradesh)發生一宗駭人倫常兇殺案，一名21歲男子疑不滿父親長期施壓，要求他在學校考試取得好成績，竟憤而槍殺父親，還在妹妹面前分屍，將屍塊塞進儲油桶……

印媒報道，案發在北方邦主要城市勒克瑙(Lucknow)，死者為經營製藥公司及酒類貿易公司的49歲商人辛格(Manvendra Singh)。報道指，家人報案稱辛格從本月20日起一直失蹤，警方其後在他住所一個油桶內發現人體殘肢，經調查後於周一(23日)拘捕辛格的21歲兒子阿克沙特(Akshat Pratap Singh)。

阿克沙特接受警方查問，初時聲稱父親吞槍自殺，惟經警方深入調查搜證後，他才改口承認犯案。報道指，辛格望子成龍，希望阿克沙特將來行醫，所以一直強迫他好好準備醫學院考試。但阿克沙特不想做醫生，父子常為此事激烈吵架。