國際
出版：2026-Feb-25 20:07
更新：2026-Feb-25 20:07

愛潑斯坦「秘密儲物櫃」駭人內容曝光 曾藏「性奴訓練手冊」

美國司法部公開的檔案包括愛潑斯坦多張擁抱女子照片。(互聯網)

英國《每日電訊報》揭露，已故富商淫媒愛潑斯坦涉嫌在警方突襲其位於美國佛羅里達州豪宅之前「收到風」，僱用私家偵探把大量敏感物品，轉移至全美多地至少6個儲物櫃中。這些「秘密儲物櫃」收藏了3部電腦、29本通訊錄、長達3頁紙的佛州按摩師清單、隱蔽武器許可證(允許持有者在公共場合將槍手槍隱藏於衣服下、背包或車上)，據報其中更一度藏有「性奴訓練指南」。

儲物櫃藏匿關鍵物證

調查顯示，愛潑斯坦自2003年起持續租用這些儲物空間，部分付款紀錄甚至延續至其2019年身亡前。有法律界人士透露，相關財務文件顯示，愛潑斯坦在2005年警方搜查其棕櫚灘宅邸前，透過私家偵探把可能會成為罪證的物件全數搬走。前棕櫚灘警察局長賴特曾向傳媒證實，儘管警方查獲部分證據，但宅內監控系統的電腦主機不翼而飛，僅留下接駁所用的線路。

屋內藏有鏡頭。(互聯網) 其中一張照片可見愛潑斯坦赤裸上身，身旁似坐有一名小童。(互聯網) 有片段可見愛潑斯坦在廚房裡追逐年輕女子時發出咯咯笑聲。(互聯網) 有片段可見愛潑斯坦在廚房裡追逐年輕女子時發出咯咯笑聲。(互聯網) 有片段則揭示愛潑斯坦位於佛羅里達州的辦公室裡，設有隱藏式鏡頭，拍下他跟年輕女子在一起的畫面。(互聯網) 愛潑斯坦擁著不知名女子。(互聯網) 美國司法部公布的一張令人不安的照片可見愛潑斯坦位於曼克頓的別墅的梯間，吊有一尊真人大小、穿著婚紗的女子雕塑。(互聯網) 美國司法部公佈的一張令人不安的照片顯示，一尊真人大小的青銅雕塑，雕塑中的女子或女孩穿著婚紗。這些照片拍攝於2019年，地點是愛潑斯坦位於曼克頓的別墅。(互聯網) 特朗普的親信、政治策略師班農，可見他跟愛潑斯坦合照及在辦公桌前對話；而辦公桌上放有疑似色情照片。(互聯網) 特朗普的親信、政治策略師班農，可見他跟愛潑斯坦合照及在辦公桌前對話；而辦公桌上放有疑似色情照片。(互聯網) 愛潑斯坦擁著不知名女子。(互聯網) 蓋茨多次與愛潑斯坦見面。(互聯網) 愛潑斯坦與不知名女子。(互聯網) 愛潑斯坦與不知名女子。(互聯網) 特朗普於1997年參加在紐約舉行的一場秘密派對，期間跟一名當時23歲的比利時超模交談，愛潑斯坦則站在旁邊。(互聯網) 愛潑斯坦大宅內一幅克林頓畫作。(互聯網) 班農跟愛潑斯坦合照。(互聯網) 愛潑斯坦巴黎物業內的按摩室。(互聯網) 愛潑斯坦物業內掛有大量裸女照片。(互聯網) 電腦有多個屏幕。(互聯網) 女子照片。(互聯網)

物證清單揭驚人內容

《每日電訊報》取得2009年8月寄送至愛潑斯坦及其律師團隊的「儲物櫃清單」，當中詳列了儲物櫃內容，除上述物品尚包括色情雜誌、錄影帶、涉及青少年的色情錄像，乃至性玩具、女性內衣與按摩器材等私密物品。特別引人注目的是，警方在宅內發現的收據中，載明兩本「性奴訓練手冊」的購買紀錄，但最終未能尋獲，但據報其被藏於儲物設施中長達數年。據報道，愛潑斯坦疑似在警方行動前接獲通風報信，及時清空關鍵證物。

