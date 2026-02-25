愛潑斯坦「秘密儲物櫃」駭人內容曝光 曾藏「性奴訓練手冊」

英國《每日電訊報》揭露，已故富商淫媒愛潑斯坦涉嫌在警方突襲其位於美國佛羅里達州豪宅之前「收到風」，僱用私家偵探把大量敏感物品，轉移至全美多地至少6個儲物櫃中。這些「秘密儲物櫃」收藏了3部電腦、29本通訊錄、長達3頁紙的佛州按摩師清單、隱蔽武器許可證(允許持有者在公共場合將槍手槍隱藏於衣服下、背包或車上)，據報其中更一度藏有「性奴訓練指南」。

儲物櫃藏匿關鍵物證

調查顯示，愛潑斯坦自2003年起持續租用這些儲物空間，部分付款紀錄甚至延續至其2019年身亡前。有法律界人士透露，相關財務文件顯示，愛潑斯坦在2005年警方搜查其棕櫚灘宅邸前，透過私家偵探把可能會成為罪證的物件全數搬走。前棕櫚灘警察局長賴特曾向傳媒證實，儘管警方查獲部分證據，但宅內監控系統的電腦主機不翼而飛，僅留下接駁所用的線路。