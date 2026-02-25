蓋茨認與2俄女有婚外情 物理學泰斗霍金也捲愛潑斯坦案

美國司法部1月公開富商淫媒愛潑斯坦的犯罪檔案，微軟創辦人蓋茨與這名淫媒的關係再成焦點。檔案中有兩張照片，蓋次與兩名遮蓋了樣子的女子合照。《華爾街日報》周二稱，蓋次在蓋次基金會大會上就事件向員工道歉，並就基金會高層被牽連承擔責任。他又首次承認與兩名俄羅斯女子有婚外情，但她們並非愛潑斯坦案的受害者，愛潑斯坦是在之後才發現他與兩人有染。另外，已故物理學泰斗霍金名字也出現在檔案中，包括他與兩名比堅尼女郎的合照。

《華爾街日報》引述錄音稱，蓋茨在基金會大會上提到讓愛潑斯坦與基金會高層會面是犯了大錯，但蓋茨再次否認有參與非法勾當。至於美國司法部檔案中出現的兩張照片，是他開完會後愛潑斯坦要求他分別與兩名女助手合照，他無同愛潑斯坦身邊的女子有其他接觸。報道指，蓋茨就自己的犯錯令其他人捲入事件，向他們道歉。蓋茨基金會周二發出書面回應稱，蓋茨會每年兩次與基金會員工會面，而他在會上就數條員工提出的問題，坦承地詳細回應，並對事件承擔責任。

70歲的蓋茨向員工稱，在2011年與愛潑斯坦見面，當時已察覺對方被限制外遊，但卻沒有妥善地審查愛潑斯坦的背景，並繼續與他會面至2014年。蓋茨強調沒有到訪過愛潑斯坦的私人島嶼(小聖詹姆斯島)，該處被指是未成年人士性交易罪惡之地。蓋茨指當時的妻子梅琳達已對愛潑斯坦產生質疑，但他仍與對方聯繫。蓋茨與梅琳達結婚27年，在2021年離婚。蓋次之後只承認在2019年與一名微軟員工有婚外情。

霍金被指參加未成年性派對

司法部公開的電子郵件中，亦提到科學界另一重要人物、物理學家霍金，指有女受害人指控他參加一場未成年性派對。英國傳媒《每日郵報》稱，霍金的名字出現在檔案中超過250次，還有不少他疑似在愛潑斯坦島的照片曝光。其中一張照片顯示，霍金躺在海灘椅上，左右兩邊坐著兩名穿著比堅尼泳衣的女子。

2015年一張流出的照片顯示，霍金坐在輪椅上參加一場燒烤聚會。隨後霍金乘坐潛水艇，在愛潑斯坦島周圍海域遊覽。報道指出，愛潑斯坦特意為霍金改裝潛水艇，因為霍金此前從未下過水。另有電子郵件顯示，愛潑斯坦要求前女友兼共犯麥斯威爾向受害人的友人提供金錢，要對方幫忙轉交給受害人，推翻先前對霍金的指控。美國聯邦調查局(FBI)又曾收到未經證實的線報，指愛潑斯坦與霍金於2011年一起前往「僅限男性的」同性戀俱樂部。線人稱這座俱樂部為「澡堂」，2011年還有許多知名人物都去過這家俱樂部。