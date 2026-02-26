美媒揭愛潑斯坦檔案消失逾50頁　疑涉指控特朗普猥褻毆打未成年女

美國全國公共電台(NPR)調查發現，美國司法部未依法全面公開淫魔富豪愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)檔案，疑似扣留50多頁有關總統特朗普尚未踏入政界時在1993年被控猥褻毆打未成年少女的訪談調查。

綜合報道，NPR用文件序號對照包括愛潑斯坦檔案資料庫、聯邦調查局(FBI)案件紀錄、電子郵件，以及1月底最新一批公開文件的證據清單。發現有超過50頁的文件有登記編號卻沒有被公開。政治新聞網站「POLITICO」報道，美國眾議院監督委員會已就此展開調查。根據司法部公開最新檔案，FBI內部在2025年7月下旬至8月初曾流傳一份牽涉愛潑斯坦案、針對特朗普的指控清單，內容由FBI國家威脅行動中心彙整。探員將當中多數指控標註為「無法查證」或「不具可信度」。其中一條項目被送往FBI華府辦公室，內容是一身分遭塗黑的女性宣稱，1983年、她年僅約13歲時，被愛潑斯坦介紹給特朗普，特朗普強行將她的頭「壓向他露出的性器官」，她咬了特朗普，就被對方打頭並趕走。據稱這起事件發生於1983至1985年間。FBI曾4度訊問該女子，但目前公開資料庫只看得到2019年7月24日的首次訪談文件，內容也未提及特朗普。