聖地牙哥中國大媽放任孩子向海獅丟沙石　遭巡邏員驅離(有片)

美國南加州聖地牙哥著名景點La Jolla Cove發生遊客騷擾海獅事件。一個中國家庭因孩童多次向海獅投擲石塊與沙土，經巡邏員多次警告仍未停止，最終被要求離開海灘。當地攝影師Jim Grant拍下過程並在社媒公開影片，引發關注。

綜合報道，目擊過程的Grant表示，當時一男孩與一女孩不斷向海獅拋擲碎石、泥土與沙子，巡邏員數度嚴正制止，但孩童未有理會。Grant說：「他(巡邏員)強硬警告了好幾次，要他們停止，但他們就是不停手」。網上影片顯示，巡邏員先叫住向海獅投擲沙土與碎石的孩童母親，並詢問該名母親來自何處，對方回答「中國」。巡邏員表示不會開立罰單，但要求讓家庭立即離開La Jolla Cove海邊。