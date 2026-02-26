聖地牙哥中國大媽放任孩子向海獅丟沙石　遭巡邏員驅離(有片)

美國南加州聖地牙哥著名景點La Jolla Cove發生遊客騷擾海獅事件。一個中國家庭因孩童多次向海獅投擲石塊與沙土，經巡邏員多次警告仍未停止，最終被要求離開海灘。當地攝影師Jim Grant拍下過程並在社媒公開影片，引發關注。
綜合報道，目擊過程的Grant表示，當時一男孩與一女孩不斷向海獅拋擲碎石、泥土與沙子，巡邏員數度嚴正制止，但孩童未有理會。Grant說：「他(巡邏員)強硬警告了好幾次，要他們停止，但他們就是不停手」。網上影片顯示，巡邏員先叫住向海獅投擲沙土與碎石的孩童母親，並詢問該名母親來自何處，對方回答「中國」。巡邏員表示不會開立罰單，但要求讓家庭立即離開La Jolla Cove海邊。
巡邏員無執法權 但可開立罰單
根據聯邦法規「海洋哺乳動物保護法」(Marine Mammal Protection Act)，市府巡邏員雖無執法權，但可就違反該法開立罰單。報道指出，在La Jolla Cove被要求離場的情況並不常見，但遊客過度接近海獅的問題卻屢見不鮮。根據聯邦法律，民眾不得觸摸、餵食或騷擾海獅。動物保護團體指出，每年都有海獅幼崽因人為干擾而死亡。海灘多處設有告示牌，規定民眾須與海洋哺乳動物保持至少20英尺(約6米)距離，巡邏員亦負責現場勸導與維持秩序，惟違規行為仍持續發生。