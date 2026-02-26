美國佛羅里達籍快艇與古巴邊防部隊駁火　至少4死6傷

古巴和美國正就此事保持溝通，但尚未發展成正式對話。（圖／路透）

古巴邊防部隊於當地海域與一艘佛羅里達註冊快艇發生槍戰，造成4人死亡，引發美方高層關注。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，美國駐古巴大使館正努力接觸船上其他人員，以確認是否有美國公民或永久居民捲入事件。「我們會查明這裏究竟發生了甚麼事，然後做出相應回應。」魯比奧強調。死者國籍目前尚未確認。

根據古巴內政部聲明，事件發生於古巴比亞克拉拉省法爾科內斯礁（Falcones Cay）附近水域，該地點距離佛羅里達僅約一百英里。古巴方面指出，當邊防部隊接近該船進行身分確認時，船上有人向古巴執法人員開火，導致古巴船隻指揮官受傷，邊防部隊隨後還擊。