美國佛羅里達籍快艇與古巴邊防部隊駁火　至少4死6傷

古巴邊防部隊於當地海域與一艘佛羅里達註冊快艇發生槍戰，造成4人死亡，引發美方高層關注。
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，美國駐古巴大使館正努力接觸船上其他人員，以確認是否有美國公民或永久居民捲入事件。「我們會查明這裏究竟發生了甚麼事，然後做出相應回應。」魯比奧強調。死者國籍目前尚未確認。
死者國籍目前尚未確認
根據古巴內政部聲明，事件發生於古巴比亞克拉拉省法爾科內斯礁（Falcones Cay）附近水域，該地點距離佛羅里達僅約一百英里。古巴方面指出，當邊防部隊接近該船進行身分確認時，船上有人向古巴執法人員開火，導致古巴船隻指揮官受傷，邊防部隊隨後還擊。
據CNN報道，船上另有6人在事件中受傷，目前正接受醫療救治。這艘遭擊中的快艇註冊號碼為FL7726SH，根據海事資料庫記錄顯示，這是一艘製造於1981年的動力船。
阻斷古巴石油運輸
事件背景值得關注的是，華盛頓目前已阻斷幾乎所有運往古巴的石油運輸，使這個加勒比海國家經濟陷入困境，古巴正經歷數十年來最嚴重的經濟不確定時期。
佛羅里達州官員對事件表達強烈關切，要求進行調查並追究古巴政府責任。佛州檢察總長烏特邁爾（James Uthmeier）已指示全州檢察辦公室協助聯邦、州和執法機構展開調查。
古巴內政部表示，當局正在調查這一事件。同時，古巴重申其「保護領海的意圖」，並強調「國防是古巴國家的基本支柱，有利於保護其主權和地區穩定」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章