八旬前警員一槍擊斃失智妻　親自報警：忍佢好耐(有片)

美國佛羅里達州橙郡(Orange County)21日發生一宗倫常慘案，現年80歲退休警員涉嫌在家中槍殺其83歲妻子，事後還親自報警，坦言忍受妻子失智太久，寧願坐監都不要再與她相處。警方將他拘捕，訊後依一級謀殺罪將其移送法辦。
綜合報道，事發於當地上周六(21日)下午3時許，當地警長辦公室接報指橙郡奧蘭多(Orlando)一間民宅發生槍擊，警員到場發現女子臉朝下倒在廚房裏，頭部血流不止，已無生命跡象，身旁發現一把霰彈槍及一枚彈殼。男屋主William Ellwood Simmons當場向警員表示：「我知道發生甚麼事，是我做的」。
事主：我愛以前的妻子 我忍受她失智太久了
報道指，William向警方表示，事發前與妻子Nancy Lee Simmons在廚房為「要否搭郵輪旅行」發生爭拗，Nancy在爭吵過程中不斷辱罵對方。William憤怒地衝入睡房拿出一把霰彈槍，將槍口對準南希、威脅要扣下扳機，遭Nancy喝罵：「去你的，你這個混蛋！」William隨即失控向她開槍，隨後親自報警。
William向警方坦言，當時Nancy並無試圖出手攻擊他，他不是出於正當防衛行兇，亦無受到毒品或酒精影響。他聲稱自己愛以前的妻子，「我忍受她的失智症太久了」、「我寧願住在監獄裡，也不要再共她相處」。監獄記錄顯示，William曾是一名警察，他被控一級謀殺罪，目前收押於橙郡監獄(Orange County Jail)，不得保釋。