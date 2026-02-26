八旬前警員一槍擊斃失智妻　親自報警：忍佢好耐(有片)

八旬前警員一槍擊斃失智妻，親自報警：忍佢好耐。(網上圖片)

美國佛羅里達州橙郡(Orange County)21日發生一宗倫常慘案，現年80歲退休警員涉嫌在家中槍殺其83歲妻子，事後還親自報警，坦言忍受妻子失智太久，寧願坐監都不要再與她相處。警方將他拘捕，訊後依一級謀殺罪將其移送法辦。

綜合報道，事發於當地上周六(21日)下午3時許，當地警長辦公室接報指橙郡奧蘭多(Orlando)一間民宅發生槍擊，警員到場發現女子臉朝下倒在廚房裏，頭部血流不止，已無生命跡象，身旁發現一把霰彈槍及一枚彈殼。男屋主William Ellwood Simmons當場向警員表示：「我知道發生甚麼事，是我做的」。