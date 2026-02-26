美國一名母親無視女兒的飲食失調症，眼睜睜看她日漸消瘦，甚至讓她獨自一人躺在浴室地板上嚥下最後一口氣，死前體重僅剩58磅。西維吉尼亞州法院25日判處這名母親無期徒刑。

刑事訴狀稱，14歲的女孩凱內迪（Kyneddi Miller）患有飲食失調症，而其母朱莉（Julie Miller）至少四年沒有帶女兒就醫。布恩縣檢察官霍爾斯坦（Dan Holstein）表示，凱內迪生命的最後幾天獨自一人躺在浴室地板上，體重僅有58磅。

法官宣判無期徒刑

51歲的朱莉當時因此被判處15年監禁，檢方提出上訴後，25日法官宣判無期徒刑。