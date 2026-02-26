網紅教用酒店咖啡機洗內褲　震驚網民(有片)

加拿大一名擁有數十萬粉絲的健身及旅遊網紅一段用「酒店咖啡機洗內褲」的影片，近日再被翻出後迅速瘋傳。這位叫做Tara Woodcox的網紅，在TikTok擁有超過70萬粉絲，在Instagram也有近40萬追蹤者，她去年11月分享用酒店洗內褲的「小秘訣」，並聲稱這個方法是幾年前一名空服員朋友教她，相關影片在社群平台掀起軒然大波，引發外界對公共衛生與飯店清潔流程的討論。

綜合報道，Tara在影片中表示，去旅行內褲不夠替換，可將髒內褲放入酒店房內咖啡機濾網位置，啟動沖泡功能，利用滾燙熱水清洗，接著再用風筒吹乾，「隔天就有乾淨的內褲可穿」。Tara並稱，這個方法是幾年前一名空中服務員朋友教她，而且「很多人都知道這個小技巧」。影片近日再被翻出後迅速引發批評，不少網民對Tara的說法感到震驚，認為極度缺德和不衞生，恐影響後來入住旅客使用咖啡機的安全：「為何不在洗手台清洗？」、「應該為他人著想」、「這一點都不好笑」。