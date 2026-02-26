智能門鐘變「尋犬偵探」　大品牌新功能讓鄰居鏡頭組搜救網(有片)

對於養狗的人而言，最擔心就是愛犬受驚掙脫牽繩，或是趁門沒關好溜出去探險。亞馬遜旗下的智能門鐘品牌「Ring」早前推出一項名為「搜救隊」(Search Party)的新功能，利用人工智能(AI)技術協助飼主在茫茫網海中，快速比對出疑似自家毛孩的目擊情報，令尋回愛寵的機率大大提升。

過去一旦走失狗狗，飼主只能印製傳單、或是像無頭蒼蠅一樣在社交平台瘋狂洗版求助幫忙，往往錯過搜救的黃金時間。不過，智能門鐘品牌Ring最近在美國全面開放「搜救隊」功能，號稱能把整個社區的鏡頭變成你的搜救眼線。報道指，這項功能的操作方式非常直覺，當飼主在Ring的應用程式中發布「走失協尋」後，系統會利用AI演算法，自動掃描該區域內參與此計畫的用戶鏡頭紀錄。AI會根據狗狗的顏色、品種、大小等特徵進行視覺比對，一旦發現「似樣」的狗狗出現在某戶人家的門口或院子，系統就會立刻發送通知給該鏡頭的擁有者。收到通知的鄰居確認畫面中的狗確實是走失犬後，可以一鍵分享目擊地點或影片給心急如焚的飼主。