國際
出版：2026-Feb-26 15:45
更新：2026-Feb-26 15:45

智能門鐘變「尋犬偵探」　大品牌新功能讓鄰居鏡頭組搜救網(有片)

智能門鐘變「尋犬偵探」，大品牌新功能讓鄰居鏡頭組搜救網。(X)

智能門鐘變「尋犬偵探」，大品牌新功能讓鄰居鏡頭組搜救網。(X)

對於養狗的人而言，最擔心就是愛犬受驚掙脫牽繩，或是趁門沒關好溜出去探險。亞馬遜旗下的智能門鐘品牌「Ring」早前推出一項名為「搜救隊」(Search Party)的新功能，利用人工智能(AI)技術協助飼主在茫茫網海中，快速比對出疑似自家毛孩的目擊情報，令尋回愛寵的機率大大提升。

過去一旦走失狗狗，飼主只能印製傳單、或是像無頭蒼蠅一樣在社交平台瘋狂洗版求助幫忙，往往錯過搜救的黃金時間。不過，智能門鐘品牌Ring最近在美國全面開放「搜救隊」功能，號稱能把整個社區的鏡頭變成你的搜救眼線。報道指，這項功能的操作方式非常直覺，當飼主在Ring的應用程式中發布「走失協尋」後，系統會利用AI演算法，自動掃描該區域內參與此計畫的用戶鏡頭紀錄。AI會根據狗狗的顏色、品種、大小等特徵進行視覺比對，一旦發現「似樣」的狗狗出現在某戶人家的門口或院子，系統就會立刻發送通知給該鏡頭的擁有者。收到通知的鄰居確認畫面中的狗確實是走失犬後，可以一鍵分享目擊地點或影片給心急如焚的飼主。

堪薩斯州的飼主Kylee分享使用「搜救隊」功能體驗。(FB) Kylee的愛犬Nyx。(FB) Kylee啟動「搜救隊」尋求協助搜尋失蹤的愛犬Nyx。(FB)

用家15分鐘收到愛犬線索大呼神隊友

這項功能推出後亦效果驚人，官方透露每天都能成功協助至少1隻狗狗回家。其中一個案例是住在堪薩斯州的飼主Kylee，她的愛犬Nyx鑽過圍籬破洞偷走，Kylee啟動功能後，短短15分鐘內就收到鄰居鏡頭拍到的畫面，火速找回愛犬，讓她感動直呼「真是神隊友」。

這項功能目前僅在美國推出，而且為隱私考量，需要鄰居「主動開啟」功能才會加入搜救網，但這種用科技守護毛孩的概念已經在網上掀起熱議。雖然AI科技愈來愈強大，但亦要提醒各位毛孩父母預防勝於治療！要為毛孩植入晶片，更新飼主聯絡資訊，外出一定要繫好牽繩，才是保障毛孩生命安全的基本。

