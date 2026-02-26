熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-26 18:15
更新：2026-Feb-26 18:15

日本新興「躺棺冥想」百無禁忌　顧客：對死亡的恐懼消失

日本近期興起一股特殊冥想風潮「躺棺冥想」

外媒披露，日本近期興起一股特殊冥想風潮「躺棺冥想」（coffin-lying），這項起源於千葉縣殯葬業者的創意體驗，如今在東京等地逐漸成為追求心靈療癒族群的新選擇。

與日本「供養」概念有關

美國《紐約郵報》報道，所謂「躺棺冥想」，是指民眾在棺木內靜躺約30分鐘，透過模擬死亡情境，反思生命意義或紓解壓力。支持者認為，這種方式能讓人「安全地面對死亡」，從而更珍惜當下生活。

該風潮與日本文化中「供養」（くよう）的傳統概念有關。供養原指對逝者進行追思與祭祀，體現日本社會對生命脆弱性與死亡之美的思考。如今，這一文化背景被轉化為心理療癒形式。

「反而更想活下去」

在東京新開設的冥想空間「Meiso Kukan Kanoke-in」，顧客可選擇不同風格的棺木體驗，包括色彩鮮豔的「可愛棺材」，強調以藝術設計降低人們對死亡的恐懼。報道引述部分體驗者表示，這樣的模擬「讓我有機會反思自己，重置煩惱」，甚至「對死亡的恐懼消失了，反而更想活下去」。

專家指出，冥想、正念與認知行為療法本就是改善心理健康的常見方法。至於「躺棺冥想」是否具有長期效果，仍需更多專業研究評估。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

