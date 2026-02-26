日本新興「躺棺冥想」百無禁忌　顧客：對死亡的恐懼消失

外媒披露，日本近期興起一股特殊冥想風潮「躺棺冥想」（coffin-lying），這項起源於千葉縣殯葬業者的創意體驗，如今在東京等地逐漸成為追求心靈療癒族群的新選擇。

與日本「供養」概念有關

美國《紐約郵報》報道，所謂「躺棺冥想」，是指民眾在棺木內靜躺約30分鐘，透過模擬死亡情境，反思生命意義或紓解壓力。支持者認為，這種方式能讓人「安全地面對死亡」，從而更珍惜當下生活。

該風潮與日本文化中「供養」（くよう）的傳統概念有關。供養原指對逝者進行追思與祭祀，體現日本社會對生命脆弱性與死亡之美的思考。如今，這一文化背景被轉化為心理療癒形式。