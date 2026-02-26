美國逮捕F35戰機退役教官　涉非法訓練解放軍機師

美國司法部宣布，一名曾任美國空軍的「精英飛行員」的前軍官布朗（Gerald Brown）因非法為中國軍方飛行員提供訓練，於當地時間26日在印第安納州被逮捕，罪名為未經國務院許可，向外國軍隊提供訓練。
據半島電視台報道，現年65歲的布朗曾在美國空軍服役24年，退役前擔任F-35閃電二型戰機的教官，具備豐富的空軍經驗。美國聯邦調查局（FBI）反情報與間諜部門助理主任羅查夫斯基（Roman Rozhavsky）在聲明中表示：「布朗涉嫌背叛國家，訓練中國飛行員對抗那些他曾宣誓保護的人。」
2023年12月起提供訓練
根據司法部指控，布朗於1996年離開美軍後，先擔任商業貨運飛行員，隨後轉任國防承包商，負責訓練美國飛行員操作F-35和A-10戰機。2023年12月，他前往中國開始為飛行員提供訓練，直到2026年2月初才返回美國。
美國哥倫比亞特區檢察官皮洛（Jeanine Ferris Pirro）強調，布朗「以及任何密謀對抗我們國家的人」都將為其行為負責。
共犯被判處四年監禁
司法部揭露，布朗與中國飛行員的訓練合約是由中國籍人士蘇斌（Stephen Su Bin）協商，後者曾於2016年認罪並被判處四年監禁，罪名是密謀駭入美國國防承包商系統，為中國竊取軍事機密。
2024年，澳洲、加拿大、新西蘭、英國和美國等五國政府聯合發布通知，警告現役和退役軍人，中國正試圖招募他們和其他北約軍事人員，以獲取西方軍事專業知識，提升自身能力。
