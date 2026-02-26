美國逮捕F35戰機退役教官　涉非法訓練解放軍機師

美國司法部宣布，一名曾任美國空軍的「精英飛行員」的前軍官布朗（Gerald Brown）因非法為中國軍方飛行員提供訓練，於當地時間26日在印第安納州被逮捕，罪名為未經國務院許可，向外國軍隊提供訓練。

據半島電視台報道，現年65歲的布朗曾在美國空軍服役24年，退役前擔任F-35閃電二型戰機的教官，具備豐富的空軍經驗。美國聯邦調查局（FBI）反情報與間諜部門助理主任羅查夫斯基（Roman Rozhavsky）在聲明中表示：「布朗涉嫌背叛國家，訓練中國飛行員對抗那些他曾宣誓保護的人。」