日本出生人口僅70萬　較預計早17年

日本厚生勞働省公布人口數據，去年日本的出生人口有約70萬人，是1899年有統計以來最低，也是連續10年創新低，比日本研究機構估計，提早17年跌至70萬。不過以地方計，東京都相隔9年後錄得出生人口增長，同時去年的結婚宗數亦連續2年上升。

日本厚勞省的公布，2025年日本的出生數字為705,809人，較2024年少15,179人，下跌2.1%。這也是1899年以來最低紀錄，同時也是連續10年創新低。根據日本的國立社會保障及人口問題研究所估算，原定到2042年出生人口才會跌至70萬，現在比估算提早17年出現。另外，死亡人數為1,605,654人比去年少13,030人，下跌0.8%，是連續5年上升後首次回落。而以死亡人數與出生數計算，去年人口減少899,845人，連續18年減少。