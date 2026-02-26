俄烏戰爭｜非洲肯雅拘捕男子涉為俄羅斯招募僱傭兵

非洲國家肯雅的警察，以涉及人口販運拘捕一名男子。他被指招募肯雅人去俄羅斯打工，結果卻是把他們送到烏克蘭前線為俄羅斯打仗。

男子Festus Omwamba，在肯雅北部接近埃塞俄比亞邊境的城鎮被拘捕。他被指懷疑涉及人口販運。警方表示，當時Festus Omwamba正在潛逃，他將被送回首都奈羅比受查。據美聯社報道，男子在一些家屬抗議他們親人證實參與烏克蘭戰爭後一度逃走，當中至少3人確定由Festus Omwamba招募。一些被Festus Omwamba招募的人透露，他們原本被告知去俄羅斯擔當水管工人，但去到俄羅斯就被沒收護照，之後帶到軍營，幾日後就被送上前線。他們又指，Festus Omwamba為他們完成簽證及買機票的程序，並在見面的2個星期後已獲得簽證前往俄羅斯。