北韓夜間閱兵 金主愛站C位跟金正恩一同檢閱精兵列陣 再惹接班揣測

北韓領袖金正恩女兒金主愛(最新情報顯示，名字可能為金主惠)，周三(25日)在平壤夜間閱兵的主禮台上，佔據「C位」在父親金正恩身旁與多名軍方高層一起觀看軍隊列陣，此官媒畫面再度引發外界對金主愛接班的揣測。南韓情報部門近日指出，年紀輕輕的金主愛已對政策內容提供意見，顯示其地位正逐步提升。 路透社周四(26日)引述北韓官媒朝中社報道，金正恩女兒金主愛周三晚出席閱兵儀式，時值外界揣測她可能被培植為接班人。 金主愛在執政勞動黨第九屆代表大會紀念閱兵上現身，這大會是北韓最重大的政治活動，分析人士一直密切關注平壤是否有政策上的轉變。從官方照片可見，金主愛站在父親金正恩身旁，在主禮台正中位置與多名高層軍事將領一同為閱兵鼓掌，金正恩父女都穿上黑色皮衣。另一張照片顯示，金主愛與金正恩及軍方高層一同觀看戰機從低空飛越主禮台。

官媒並未說明金主愛在閱兵儀式上的角色，但在北韓以金氏家族為核心的世襲體制中，金主愛在這次重要閱兵儀式上現身，勢將引發對北韓接班問題的進一步揣測。

南韓國家情報院本月較早前向國會報告指，已有跡象顯示金主愛已對平壤的政策內容提供意見，反映她「正處於被內部指定為接班人的階段」。 金主愛近3年來曝光度日漸提高。她首次公開露面是在2022年底陪同父親金正恩視察洲際彈道導彈發射，當時官媒形容她是金正恩的「心愛」女兒。 此後，金主愛多次出現在官媒照片中，留著長髮，經常穿著看似貴價的皮衣或鑲毛皮的外套，出席場合包括導彈試射、軍事紀念活動以及重大國家慶典等，顯示官方宣傳機器正逐步增加她的曝光度。

北韓當局從未透露這名少女的年齡，但外界猜測她於2010年代初期出生。南韓《朝鮮日報》早前引述知情政府高層指出，南韓情報部門已獲悉金正恩已指示女兒金主愛擔任北韓「導彈總局長」，將成為北韓導彈系統的最高領導人，且其名字已非外界所知的「金主愛」而是「金主惠」，代表或已被指定為北韓接班人。