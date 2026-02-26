國際分析｜特朗普國情咨文「政績」有幾成真？民意點睇其施政？

美國總統特朗普周二晚在國會發表第二任期的首次國情咨文演說。 在這場次歷來最「長氣」的國情咨文中，特朗普宣揚自己在移民、經濟及外交等方面的政績，但當中的表述隨即遭多間傳媒「對數」。這場演講亦成為共和民主兩黨相互攻訐的「戰場」，美國輿論認為，特朗普試圖借這場演講扭轉民調頹勢、為中期選舉造勢，但效果如何卻是個問號。 特朗普今次演說長達107分鐘，是有記錄以來最長一次。當中經濟是重點，特朗普聲稱過去一年，美國通脹回落、油價下降、股市向好、就業增加，總之樣樣好。他又宣稱自己結束了8場戰爭，美國在他第二個任期管治下，比之前「更強」、「更富」，正處於「黃金時代」。

經濟增速放緩 失業率同比上升 多間美媒隨即幫特朗普fact-check，結果跟他所宣稱的大有出入。數據顯示，美國2025年經濟增速放緩至2.2%，是2020年以來的最低值；今年1月美國的失業率同比上升至4.3%。另據美國汽車協會數據，全美沒有任何一個州份的平均油價低至特朗普所說的「每加侖2.3美元」。至於特朗普提及的「結束8場戰爭」，美媒指包括以巴衝突在內的多場衝突並未平息。反觀特朗普2.0政府在過去一年多以來，軍事攻擊了7個國家。 約六成美國人不認同特朗普經濟政策

美國CNBC評論直言，特朗普的演講是在「自誇」與「攬功」；而美國民眾對特朗普的說法明顯也不會買賬。《華盛頓郵報》等機構發布的聯合民調顯示，約六成美國人不認同特朗普的經濟政策。此外，特朗普今次國情咨文演說適逢其關稅及移民兩大政策在國內受挫之際，《大西洋月刊》評論稱，特朗普試圖「扭轉一個步履蹣跚的總統任期」。

「結束8場戰爭」遭反駁「謊言」 今回的演說現場同樣戲劇性，可見共和黨議員頻繁起立歡呼、熱烈鼓掌，民主黨議員則幾乎全程無動於衷、冷眼相對；而期間更不乏具火藥味時刻，如特朗普開始演講不久後，民主黨眾議員格林拉起橫額抗議，隨即被帶離現場。特朗普在提及明尼蘇達州索馬里移民涉嫌欺詐等問題時，直指民主黨「應感到羞恥」。索馬里裔民主黨眾議員奧馬爾大聲反駁「你才應該感到羞恥」。當特朗普聲稱他「結束了8場戰爭」時，有民主黨議員大喊「這是謊言」。

部分民主黨人更首次另起爐灶，在場外打對台。美媒指，有約30名民主黨議員集體缺席國情咨文演說，轉而參加在華盛頓國家廣場舉行的「人民國情咨文」集會，並邀請特朗普政府各項政策的「受害人」發言。特朗普支持者一度衝擊集會現場，場面混亂。 兩黨政治極化 達數十年最嚴重程度 德州聯邦眾議員、民主黨的卡薩爾在集會上說，特朗普說美國「很強」，但這只惠及他本人、金主及權貴階層，除此之外，「誰都知道這個國家一團糟」。美國智庫布魯金斯學會高級研究員韋斯特表示，目前美國兩黨政策立場尖銳對立、認知差異巨大，政治極化已達到數十年來最嚴重程度。

美國輿論普遍認為，特朗普今次演講旨在為今年11月的中期選舉造勢，但他能否為共和黨人成功「拉票」卻是一個問號。特朗普在演說中極力標榜他在經濟和移民方面的政績，但最新民調顯示，民眾對這兩大議題的不滿正在上升。 特朗普民望僅36% 民眾最關心經濟及物價 美國CNN發布的一項最新民調顯示，特朗普目前民望僅得36%，較一年前他就職後在國會發表講話時的48%，大幅回落；另有近七成的受訪者認為，特朗普政府未就國家面臨的核心問題給予足夠關注。

美國選舉信息網站「決策台總部」(Decision Desk HQ)數據科學總監特蘭特說，民眾目前最擔心的議題，是經濟以及物價壓力，這對共和黨來說「不是好兆頭」。有學者直指現在的特朗普較去年剛就職時，明顯處於弱勢地位。 激進移民政策令民怨持續升溫 無犯罪記錄的合法移民遭錯誤拘捕，加上今年1月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市兩名美國公民被聯邦執法人員槍擊身亡，令公眾對特朗普政府的激進移民政策以及暴力執法的不滿持續升溫。 受經濟民生壓力影響，共和黨很可能在中期選舉時失去在眾議院的微弱多數優勢，兩黨也將激烈爭奪參議院議席，加上特朗普本人民望持續走低，他今次的國情咨文演說實難以挽回頹勢。