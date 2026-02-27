熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-27 11:04
更新：2026-Feb-27 11:04

墨西哥大毒梟生前藏身豪宅內部曝光 外賣止痛藥堆積如山

塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）最後藏身的豪宅，廚房雜物堆積如山。（路透社）

塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）最後藏身的豪宅，廚房雜物堆積如山。（路透社）

墨西哥大毒梟塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）日前遭該國軍方擊斃，他生前最後藏身的豪華別墅內部畫面近日曝光，屋內凌亂不堪、外賣盒與藥品堆積如山。

根據現場照片顯示，這名毒梟當時藏身於墨西哥哈里斯科州（Jalisco）塔帕爾帕鎮（Tapalpa）一個高級社區的兩層別墅，與他其中一名情婦同居。

塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）生前藏身在塔帕爾帕鎮（Tapalpa）的豪宅。（路透社） 塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）生前藏身在塔帕爾帕鎮（Tapalpa）的豪宅。（路透社） 塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）生前藏身在塔帕爾帕鎮（Tapalpa）的豪宅。（路透社） 塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）生前藏身在塔帕爾帕鎮（Tapalpa）的豪宅。（路透社） 塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）生前藏身在塔帕爾帕鎮（Tapalpa）的豪宅。（路透社） 塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）生前藏身在塔帕爾帕鎮（Tapalpa）的豪宅外，有汽車被燒毀。（路透社） 塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）生前藏身在塔帕爾帕鎮（Tapalpa）的豪宅有一封信。（路透社） 塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）生前藏身在塔帕爾帕鎮（Tapalpa）的豪宅。（路透社） 塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）生前藏身在塔帕爾帕鎮（Tapalpa）的豪宅。（路透社） 塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）生前藏身在塔帕爾帕鎮（Tapalpa）的豪宅。（路透社） 塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）生前藏身在塔帕爾帕鎮（Tapalpa）的豪宅，睡房床鋪凌亂未有整理。（路透社）

照片顯示，廚房物品堆積如山，檯面堆滿外賣餐盒、腐爛的士多啤梨、牛奶盒與水瓶，薯仔與番茄散落地面。冰箱內則塞滿大型飲料容器水果、與蔬菜。除了食物凌亂，屋內還堆放大量藥品，包括治療偏頭痛、失眠、胃酸倒流與黴菌感染的藥物。屋內可見標示為「Tationil Plus」的抗氧化補充劑藥瓶，旁邊還放著食藥時間表，多項個人護理用品則裝在塑膠袋中。

床鋪凌亂欠整理

睡房內床鋪凌亂未有整理，僅有幾套衣物整齊擺放。此外，屋內還設有祭壇，擺放墨西哥瓜德羅普聖母像（Nuestra Señora de Guadalupe）、「失落事物守護聖人」聖猶達達陡（St. Jude Thaddaeus）等天主教聖像，旁邊還有一段手寫《聖經》經文。據官方說法，當軍方人員突襲現場時，塞萬堤斯從後花園逃走，遭特種部隊開火擊斃。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

