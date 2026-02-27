墨西哥大毒梟生前藏身豪宅內部曝光 外賣止痛藥堆積如山

塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）最後藏身的豪宅，廚房雜物堆積如山。（路透社）

根據現場照片顯示，這名毒梟當時藏身於墨西哥哈里斯科州（Jalisco）塔帕爾帕鎮（Tapalpa）一個高級社區的兩層別墅，與他其中一名情婦同居。

墨西哥大毒梟塞萬堤斯（Nemesio Oseguera Cervantes）日前遭該國軍方擊斃，他生前最後藏身的豪華別墅內部畫面近日曝光，屋內凌亂不堪、外賣盒與藥品堆積如山。

照片顯示，廚房物品堆積如山，檯面堆滿外賣餐盒、腐爛的士多啤梨、牛奶盒與水瓶，薯仔與番茄散落地面。冰箱內則塞滿大型飲料容器水果、與蔬菜。除了食物凌亂，屋內還堆放大量藥品，包括治療偏頭痛、失眠、胃酸倒流與黴菌感染的藥物。屋內可見標示為「Tationil Plus」的抗氧化補充劑藥瓶，旁邊還放著食藥時間表，多項個人護理用品則裝在塑膠袋中。

床鋪凌亂欠整理

睡房內床鋪凌亂未有整理，僅有幾套衣物整齊擺放。此外，屋內還設有祭壇，擺放墨西哥瓜德羅普聖母像（Nuestra Señora de Guadalupe）、「失落事物守護聖人」聖猶達達陡（St. Jude Thaddaeus）等天主教聖像，旁邊還有一段手寫《聖經》經文。據官方說法，當軍方人員突襲現場時，塞萬堤斯從後花園逃走，遭特種部隊開火擊斃。



