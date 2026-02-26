台灣女童東京澀谷遭女子大力猛撞仆倒 遊日小心「撞人族」(有片)

近日網上流傳一名台灣女童在日本東京澀谷著名的十字路口打卡拍照，豈料一名戴著口罩的長髮女子從後猛力推撞，並疑似伸腳踢她，女童正面仆向地面。片段在網上瘋傳後，有指日本「撞人族」現象早於2018年出現，也有網民說曾在東京和大阪被撞；施襲者專撞弱小人士，包括女性、小孩和年輕人，也有外國遊客被撞。 日本旅遊｜幾秒內連撞3人 蓄意用手肘撞女童 片段可見女童背向過馬路的人潮停下來拍照，有人稱雖然在繁忙路口停下來拍照不對，但撞人的「口罩女」有足夠的空間行走，況且她不單撞那名台灣小女童，而是在數秒內連撞3人。在片段中，口罩女先撞迎面而來男子的肩膀，繼而撞上身旁一名女童，再然後是上述的的台灣女童。

日本旅遊｜撞人族盛行 報道指，這類「故意撞人」的行為其實在日本社會流傳已久，並因2018年一段在新宿車站拍攝、一名男子專門鎖定女性連續撞擊的影片而被廣為人知。最初犯案的都是男性，因此這類施襲者又被稱為「ぶつかり男」(撞人男)，他們會特意選擇人潮擁擠的公共場合，像是車站或街道，刻意挑選女性，用背包或是身體衝撞其他人。女性施襲者較少見，但也並非沒有，被稱為「撞人女」、「撞人歐巴桑」；也有特別高齡施襲者，被稱為「撞人老人」。

有網民稱，日前在澀谷車站也遇到類似的「撞人族」，對方從斜後方架拐子衝撞，甚至大力踩踏鞋子，「那架勢一看就是故意的，若沒閃過真的會整個人摔在地上！」還有人指出，之前去大阪，在很寛闊的道路上拖著行李，遭一名男子迎面撞來；他本能反應下，直接一拳便打過去，對方「噢！」了一聲就走了。

日本旅遊｜如何對付撞人族 撞人族犯案手法主要是用身體用力撞人，例如先拉開一點距離，再用肩膀或手肘用力撞過來，或是用袋大力推撞等。由於很難斷定是否為「故意」，加上撞人後他們會很快混入人群消失，因此受害人很難及時應對。日媒建議，行走時多留意周邊環境，避免邊走路邊使用手機。若不幸遇上「撞人男」，由於對方通常會選比自己弱勢的對象為目標，如果當場對質，對方很可能惱羞成怒。律師建議可以先拍攝施襲者、事發地點照片，尋找並確保有目擊證人，之後再向警方尋求協助。

有網民指出，「撞到後再反應基本上沒甚麼用，而且大城市都很擁擠」，建議可以身上戴一些裝飾品啦，撞人的應該會很痛喔，或許這樣他就不會選你當目標了。另有人留言稱，「撞回去時要很用力不然他不會學乖」、「他們很熟練，你會反應不來，唯有自己小心，專心走路，避免走得太貼」。