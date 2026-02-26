勞動黨大會閉幕 金正恩：續擴大核武力量 願與美國和平共處 斥南韓是「最具敵意的敵人」

北韓勞動黨第九屆代表大會周三(25日)閉幕，外界關注平壤施政，尤其是導彈等軍備發展如何規劃以及外交政策上有否轉向。領袖金正恩強調會繼續擴大並強化核武力量，警告將嚴厲報復敵對軍事行為，又斥南韓對朝示好只是騙局，表明拒絕對話。但另一方面，金正恩向美國伸出橄欖枝，稱若美方放棄敵對政策，兩國可和平共處。

金正恩周三晚在女兒金主愛陪同下出席勞動黨第九屆代表大會紀念閱兵，再惹外界對金主愛接班的揣測。金正恩在儀式上發言，指北韓軍隊準備好應對所有狀況，對侵犯國家主權和安全利益的軍事敵對行為，會立即報復還擊。朝中社報道，北韓軍隊各軍種、兵種50個徒步縱隊和飛行縱隊，以及坦克裝甲師、機械化步兵師、火力襲擊師、曾被派往俄羅斯的海外作戰部隊縱隊、海外工兵連縱隊等參與閱兵。