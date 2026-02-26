勞動黨大會閉幕 金正恩：續擴大核武力量 願與美國和平共處 斥南韓是「最具敵意的敵人」

北韓勞動黨第九屆代表大會周三(25日)閉幕，外界關注平壤施政，尤其是導彈等軍備發展如何規劃以及外交政策上有否轉向。領袖金正恩強調會繼續擴大並強化核武力量，警告將嚴厲報復敵對軍事行為，又斥南韓對朝示好只是騙局，表明拒絕對話。但另一方面，金正恩向美國伸出橄欖枝，稱若美方放棄敵對政策，兩國可和平共處。
金正恩周三晚在女兒金主愛陪同下出席勞動黨第九屆代表大會紀念閱兵，再惹外界對金主愛接班的揣測。金正恩在儀式上發言，指北韓軍隊準備好應對所有狀況，對侵犯國家主權和安全利益的軍事敵對行為，會立即報復還擊。朝中社報道，北韓軍隊各軍種、兵種50個徒步縱隊和飛行縱隊，以及坦克裝甲師、機械化步兵師、火力襲擊師、曾被派往俄羅斯的海外作戰部隊縱隊、海外工兵連縱隊等參與閱兵。
此外，金正恩上周末在勞動黨第九屆代表大會發表工作總結報告，表示：「我們有計劃加強國家核武力量，重點在增加核武數量、擴大核武的作戰手段及使用。」他強調，北韓全面行使核武國的應有權利，核武是有效維護國家安全、利益及發展的可靠保障。在新的五年計劃中，北韓將研發可從水底發射的洲際彈道導彈，推動發展人工智能攻擊系統及無人機計劃，以提升攻擊及防禦能力。
外交方面，金正恩指，朝美能否改善關係，取決於美方態度，若美方放棄對朝敵對政策，北韓沒理由不跟美國和平共處。兩韓關係上，金正恩批評南韓是「最具敵意的敵人」，強調不會跟首爾對話，若韓方對朝有惡劣行徑，平壤可「採取任何行動」。
若受威脅 可毀滅南韓
南韓總統李在明上任後多次表達願與平壤改善關係。對此，金正恩直指南韓示好只是騙局，南韓歷屆政府都企圖顛覆北韓體系，朝方將把韓方永遠排除於同一民族之外；又指已將600毫米火箭炮、新型240毫米火箭炮等定為攻擊南韓的主要武器，警告若安全受到威脅，北韓可徹底毀滅南韓。李在明周四(26日)回應指，將為維護朝鮮半島和平、與平壤對話而持續努力。