巴西洪災多地進入緊急狀態　棺材漂浮街上嚇壞街坊(有片)

巴西近期遭遇嚴重洪災，部分地區宣布進入緊急狀態，甚至有地方殯儀館被洪水沖破大門，當地民眾目睹大量棺材漂浮在街道上的詭異畫面，令目擊的居民驚呼連連。
綜合報道，巴西米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)的烏巴市(Ubá)，自23日以來持續遭受暴雨侵襲，引發的洪水摧毀了房屋和商店，大量洪水造成的破壞，迫使當局宣布進入緊急狀態。網上流傳影片顯示，烏巴市一間殯儀館被洪水沖破大門，店內的棺材隨洪水沖到街道，隨水漂流，拍攝者見到詭異畫面後連連驚呼：「我的天」，多副棺材被湍急的泥濘洪水沖走，期間還撞到電線桿和交通標柱。
洪水至今造成逾30人死亡
報道指，烏巴市目前已有7人在這場洪水中身亡，救援隊正全力提供緊急援助，此外，米納斯吉拉斯州多個地區都受到洪災侵襲，其中最嚴重的是Juiz de Fora，洪水已對當地造成達30人死亡。
#Coffins float in flooded streets in #Brazil.— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 26, 2026
Amid the severe flooding in Brazil, one incident has drawn attention: coffins floating in the streets. The event occurred in #Ubá, a municipality in the state of #Minas_Gerais, where the empty coffins were swept away by the current.… pic.twitter.com/OfU7vtrmS2