高市早苗抗議中國出口管制　冀與友好國家合作減依賴

日本首相高市早苗在參議院本會議上針對中國政府最新實施的出口管制措施表達強烈不滿。她於26日出席代表質詢時明確指出，中方針對日本實施的軍民兩用品出口管制「與國際慣例大相徑庭，無法接受」。
可能涵蓋稀土等重要資源
據《日本經濟新聞》等日媒報道，中國政府日前將三菱造船等20家日本企業及團體納入出口管制對象名單，對此高市早苗在回應質詢時強調：「同樣絕不容許，極為遺憾。」她進一步表示，日方已就這兩項措施「提出強烈抗議，並要求撤回相關措施」。
關於此次出口管制可能涵蓋稀土等重要資源，高市早苗透露政府正在詳細評估對日本經濟的影響程度。她指出：「為實現不依賴特定國家的強韌供應鏈，我們正與理念相近國家合作，推動供應來源多元化。」
「溝通交流更顯重要」
在談及未來日中關係時，高市早苗採取較為平衡的態度表示：「包括貿易管理措施在內，我們對與中國進行各種對話持開放態度，今後也將從國家利益角度冷靜且適當地應對。」她同時強調：「中國是重要鄰國，正因日中間存在懸而未決的問題和課題，溝通交流更顯重要。」
此次中國政府於24日宣布的出口管制措施，被視為中日關係緊張局勢的最新發展。分析認為，隨著雙方在貿易領域的摩擦加劇，日本政府正積極尋求降低對中國關鍵資源的依賴度，同時強化與其他國家的經濟合作關係。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章