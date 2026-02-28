高市早苗抗議中國出口管制　冀與友好國家合作減依賴

日本首相高市早苗在參議院本會議上針對中國政府最新實施的出口管制措施表達強烈不滿。她於26日出席代表質詢時明確指出，中方針對日本實施的軍民兩用品出口管制「與國際慣例大相徑庭，無法接受」。

可能涵蓋稀土等重要資源

據《日本經濟新聞》等日媒報道，中國政府日前將三菱造船等20家日本企業及團體納入出口管制對象名單，對此高市早苗在回應質詢時強調：「同樣絕不容許，極為遺憾。」她進一步表示，日方已就這兩項措施「提出強烈抗議，並要求撤回相關措施」。