駛上音樂公路即奏《一百萬零一夜》金曲　650戶居民難耐魔音促撒(有片)

印度孟買早前在海岸公路(Coastal Road)上，設置一段長500 米、全國首條「音樂公路」。設計初衷是借鑑日本或匈牙利的設計，利用路面的特殊凹槽(Rumble Strips)與車輪摩擦產生音頻，奏出電影《貧民百萬富翁》主題曲《Jai Ho》，以提醒司機保持穩定車速，不要超速或開太慢。詎料導致附近逾650戶家庭聯署向巿長投訴「魔音」令人不勝其擾，促當局撤回「音樂公路」。

綜合報道，「音樂公路」耗資 16 億美元，於本月11日揭幕，當車輛以每小時45至50英里(約70至80公里)的速度駛過時，車輪與地面凹槽產生的振動會播放出《Jai Ho》。如果車速過快，路面震動會讓人感到不適，促使駕駛減速。在音樂路段之前，會有標誌提醒駕駛人，告知他們欣賞音樂所需的最低車速。事實上亦有不少駕駛者特意駛到「音樂公路」體驗一番。