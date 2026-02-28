丹麥提前大選料格陵蘭成焦點　總理籲重新武裝衛國

丹麥總理弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）宣布提前舉行大選，並稱未來四年對丹麥而言將是「決定性的」。
佛瑞德里克森在議會中表示：「作為丹麥人和歐洲人，我們真的必須自力更生。我們需要明確我們與美國的關係。」
「確保我們大陸的和平」
上個月，特朗普放棄了對北約盟友動用武力奪取北極島嶼的威脅，但他仍認為奪取格陵蘭對於抵禦俄羅斯和中國的潛在攻擊至關重要。
丹麥總理弗雷澤里克森宣布將於3月24日提前舉行大選。她表示：「我們必須重新武裝，以確保我們大陸的和平，我們必須在歐洲團結一致，我們必須確保丹麥聯邦（丹麥、格陵蘭和法羅群島）的未來。」
格陵蘭島人口稀少，但由於位於北美和北極之間，因此非常適合在導彈襲擊發生時建立預警系統。美國總統特朗普聲稱，那裏「到處都是俄羅斯和中國的船隻」。
美軍派遣數目不受限制
目前已有超過100名美國軍事人員常駐格陵蘭島西北角的一個美國基地，該基地自二戰以來一直由美國運營。根據與丹麥達成的現有協議，美國有權派遣任意數量的軍隊到格陵蘭島。
不過特朗普並沒有放棄奪取格陵蘭的計劃，他之前曾表示，美國需要擁有格陵蘭島才能更好地保衛它，關於如何建立美國對整個島嶼的控制權的談判仍在繼續。丹麥和格陵蘭都已表示不會同意將主權割讓給美國，而歐洲盟友也紛紛站出來聲援。
