丹麥提前大選料格陵蘭成焦點　總理籲重新武裝衛國

丹麥總理弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）宣布提前舉行大選，並稱未來四年對丹麥而言將是「決定性的」。

佛瑞德里克森在議會中表示：「作為丹麥人和歐洲人，我們真的必須自力更生。我們需要明確我們與美國的關係。」

「確保我們大陸的和平」

上個月，特朗普放棄了對北約盟友動用武力奪取北極島嶼的威脅，但他仍認為奪取格陵蘭對於抵禦俄羅斯和中國的潛在攻擊至關重要。

丹麥總理弗雷澤里克森宣布將於3月24日提前舉行大選。她表示：「我們必須重新武裝，以確保我們大陸的和平，我們必須在歐洲團結一致，我們必須確保丹麥聯邦（丹麥、格陵蘭和法羅群島）的未來。」