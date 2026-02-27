哈薩克咖啡店漏煤氣爆炸　7死19傷

哈薩克布拉拜區舒欽斯克（Kansk）一間咖啡店發生嚴重的氣體爆炸，造成7人死亡，19人受傷，當局已對此展開刑事調查。

據哈薩克媒體報道，這間咖啡店與一棟五層住宅大樓相連，消防人員從咖啡館裡發現5罐煤氣和2罐氧氣瓶，疑似是煤氣洩漏導致爆炸，後續更引發大火。

爆炸發生在2月26日至27日之間的半夜，爆炸威力巨大，街對面的閉路電視拍下了過程。爆炸造成了7人死亡，其中包括一名年僅16歲的少女；另外有19人受傷，其中13人送院治療。