日本麥當勞分店禁兩校生進入　點名迷惑行為拒妥協

日本福岡的一間麥當勞分店，在店外貼出告示表明禁止鄰近的2間中學的學生進入引起討論。而其中一間學校試圖與店舖交涉，不過未有被理會。

事件發生在福岡市和白地區的麥當勞分店，店舖門上貼出告示，表明禁止兩間中學的學生進入。該分店在2024年8月完成重新裝修復業，不過分店指一直有警告相關顧客的行為，但未有改善，表示「我們很遺憾通知，我們決定採取以下措施，包括「（相關）學生不得單獨進出店舖。在店舖的停車場聚集也有危險，故請勿聚集：我們會對任何看起來像是中學生的學生進行勸告。」並在告示上點名兩間中學。