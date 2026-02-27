日本麥當勞分店禁兩校生進入　點名迷惑行為拒妥協

日本福岡的一間麥當勞分店，在店外貼出告示表明禁止鄰近的2間中學的學生進入引起討論。而其中一間學校試圖與店舖交涉，不過未有被理會。
事件發生在福岡市和白地區的麥當勞分店，店舖門上貼出告示，表明禁止兩間中學的學生進入。該分店在2024年8月完成重新裝修復業，不過分店指一直有警告相關顧客的行為，但未有改善，表示「我們很遺憾通知，我們決定採取以下措施，包括「（相關）學生不得單獨進出店舖。在店舖的停車場聚集也有危險，故請勿聚集：我們會對任何看起來像是中學生的學生進行勸告。」並在告示上點名兩間中學。
麥當勞稱曾與學校交涉 不得已採取措施
在有關相片於周三（25日）於社交平台X出現，結果錄得4萬個「讚」，有人好奇究竟學生做了甚麼行為，令到麥當勞點名指責及禁止入店。其中的一間學校就接受日本媒體訪問，校長透露，其實告示在去年的第2個學期就已經貼出來，學校嘗試聯絡麥當勞了解，不過分店表示：「對不起，但是我們仍會貼出相關告示。學校之後再聯絡上一層的分區經理討論，不過同樣沒有得到解決。至於另一間中學，校長反叫記者去問麥當勞究竟出了甚麼事。
至於日本麥當勞回應媒體表示：「麥當勞一直致力於提升顧客的用餐體驗，讓本地顧客能享受到舒適美味的餐點。涉事分店已與學校多次溝通，最終不得不採取有關措施。敬請諒解。」日本的麥當勞其實不止一次出現有關處理，在2023年7月，神奈川縣相模原市的一家麥當勞餐廳張貼告示，明確禁止一間中學的學生進入餐廳，事件同樣引起關注。根據網路上對餐廳的評論，指有學生在考試期間及其他時間光顧該餐廳，於店內閒逛、喧嘩，甚至自備便當而未點餐等。