日本紅姐出現超市廁所？AEON建議用殘廁

日本一名女性在社交平台上發布一段影片，指控一名男扮女裝的人士，擅闖入當地AEON超市的女廁。當地警方表示關注事件，而涉事的超市對女廁進行搜查，證實沒有異常，並呼籲有特別生理及心理需要人士使用優先廁所避免誤會。 一名日本女子上星期五（20日）在社交平台X發布一段影片，指在櫪木縣小山市的AEON超市內，一名男扮女裝的人士闖入女廁。女子在X指「一個男扮女裝的人進了女廁！當時還有其他女性在。」她指事發在當日下午6時半左右，在她看到該名疑似「男扮女裝」的人進入女廁後，特意等候「她」出來時拍下證據。女子又表示，她有嘗試跟蹤，但中途被逃脫，不過她肯定對方掉下了假髮及女裝逃脫。女子又表示，擔心有人會在廁所安放偷拍鏡頭。

女子又表示，她有將事件告知AEON的職員，但是職員表示他們無權限制顧客的行動，但會將事件向上級反映。AEON在回應媒體查詢表示：「女士完全沒有提到要通知保安。我們只是說我們不能限制顧客的行為，會向上級匯報。她既沒問我們對方用了哪個洗手間，也沒告訴在甚麼時候去，更沒問我們的聯繫方式之類的。」 AEON指沒發現被安裝偷拍鏡頭 AEON方面其後再表示，證實有1名女顧客當時在服務台提出要求。公司解釋說，員工於20日通知了保安，並在主管的陪同下查看了閉路電視影片。由於辨認錄影中的人需要時間，直到22日才通知小山警署。警員已前往商店查看了錄影，同時警察同日亦受理了一宗擅闖私人地方的舉報。職員就表示，在向顧客了解後，因為沒有人受到傷害，故未能限制對方行動，只向上級匯報以及提高警戒，而警察就表示已知悉事件，並已經有人舉報。

小山市的AEON店長在之後在公司發表聲明，表示已派員視察過小山店的所有廁所，未有發現包括偷拍鏡頭等物品，同時店方表示已諮詢警察，呼籲有心理或生理需要使用獨立空間人士，應使用優先廁所。同時店長表示會繼續巡查避免發生同類事件。日本律師指出，如果男性沒有正當理由進入商業設施的女廁就已經可以被起訴擅闖私人地方，至於如果對方可能是跨性別人士的話，就需要看有沒有「以符合其性別認同的方式獲得益處」或「對其他使用者造成的損害」。