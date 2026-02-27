巴基斯坦空襲阿富汗首都　回應塔利班邊境襲擊

巴基斯坦在周五（27日）對阿富汗的首都喀布爾發動空襲，這是兩國自去年10月達成停火協議的後最新一次衝突。巴基斯坦的國防部長更表示，已經與阿富汗的塔利班政權展開戰爭。
巴基斯坦表示，周五的空襲目標是兩國邊境的7個武裝份子的營地和藏身地點，並指這些攻擊與近期在巴基斯坦境內的自殺式襲擊有關。而阿富汗的塔利班政府就表示，有宗教學校受到攻擊，當中有婦女及小童死亡。上星期巴基斯坦也曾對阿富汗發動空襲，塔利班指事件造成18人死亡。
阿富汗的塔利班之前表示，已發動「大規模」軍事行動作為回應，並在周四聲稱，他們的攻勢造成「大量」巴基斯坦軍人死亡，不過巴基斯坦方面否認，並反駁了塔利班佔領15個軍事據點的說法。在周四巴基斯坦亦證實，在兩國邊境遭到砲火襲擊，巴基斯坦軍人之後還擊，造成2名巴基斯坦士兵死亡，以及3名巴基斯坦士兵受傷。巴基斯坦國防部長就在社交平台表示，已對塔利班「公開宣戰」，他指「巴基斯坦已盡一切努力，通過全面的外交渠道，包括直接及透過友好國家來維持正常局勢。然而我們的耐心已經耗盡。現在，我們與你們之間已是公開的戰爭。」
BREAKING: Pakistan’s Defense Minister has stated that “open war” is now underway between Pakistan and Afghanistan.— GMI (@Global_Mil_Info) February 26, 2026
Extensive airstrikes are being reported in Kabul, Kandahar, and Paktia, with strikes focused on military infrastructure and associated targets. pic.twitter.com/zRd0YJFRre