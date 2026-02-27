巴基斯坦空襲阿富汗首都　回應塔利班邊境襲擊

巴基斯坦在周五（27日）對阿富汗的首都喀布爾發動空襲，這是兩國自去年10月達成停火協議的後最新一次衝突。巴基斯坦的國防部長更表示，已經與阿富汗的塔利班政權展開戰爭。

巴基斯坦表示，周五的空襲目標是兩國邊境的7個武裝份子的營地和藏身地點，並指這些攻擊與近期在巴基斯坦境內的自殺式襲擊有關。而阿富汗的塔利班政府就表示，有宗教學校受到攻擊，當中有婦女及小童死亡。上星期巴基斯坦也曾對阿富汗發動空襲，塔利班指事件造成18人死亡。