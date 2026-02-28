熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-28 12:15
更新：2026-Feb-28 12:15

美國大使館籲公民撤離以色列　橙色旅遊警戒生效

美國駐以色列大使館在當地時間27日公告，由於該地區安全風險加劇，美國務院已批准非緊急政府僱員及其家屬撤離以色列，並建議不要前往加沙周邊11.3公里區域、以色列北部距黎巴嫩和敘利亞邊境4公里範圍、埃及邊境2.4公里等範圍。

「建議暫緩前往」

美國駐以色列大使館27日在官網公告稱，為應對潛在安全事件，美國使館可能在無發布預警的情況下，進一步限制或禁止美政府僱員及其家屬前往以色列部分區域、耶路撒冷舊城區和約旦河西岸，建議相關人員和美國公民把握商業航班仍有營運的時候，盡快離開以色列。

該公告同時提醒，以色列因內亂與恐怖主義陷入動盪狀態，大使館已將以色列列為第3級橙色旅遊警戒，即「建議暫緩前往」。

中國籲公民撤離伊朗

公告中提到，現有3區域因武裝衝突或持續的軍事活動等，已列為不宜前往區域，包含加沙走廊位於加沙周邊11.3公里範圍、以色列北部距黎巴嫩和敘利亞邊境4公里範圍、埃及邊境2.4公里範圍，但埃及塔巴口岸（Taba）仍開放。

此外，中國官方也發布公告，由於伊朗外部安全風險明顯上升，鑒於伊朗當前安全形勢，提醒中國公民暫勿前往伊朗，當地中國公民應盡快撤離，中國駐伊朗及其周邊國家使領館將協助公民透過商業航班或陸路轉移。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

