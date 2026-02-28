特朗普稱可能「友好接管」古巴　美國禁運燃料已兩個月

美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮草坪上表示，美國可能對古巴進行「友好接管」(friendly takeover)。這番言論是在美國對古巴實施嚴厲燃料封鎖兩個月後提出，引發國際社會關注。
特朗普於當地時間27日準備搭乘「海軍陸戰隊一號」直升機前往德州時，回應了記者關於美國與古巴緊張關係的提問。他暗示古巴政府正與美國進行對話，並強調該國目前處於困境。
「魯比奧正在處理這件事」
特朗普向記者們表示：「古巴政府正在與我們交談，他們現在遇到了大麻煩，你知道的。他們沒有錢，他們現在甚麼都沒有，但他們正在與我們交談，也許我們會友好接管古巴。我們很可能最終會友好接管古巴。」
這位美國總統重申他對古巴的立場，稱其為「一個正在崩潰邊緣的失敗國家」。他補充說：「從我還是小男孩的時候起，我就一直聽說古巴，每個人都想要改變，我可以看到這種情況正在發生。」
特朗普還透露，古巴裔美國人、國務卿魯比奧（Marco Rubio）正在高層次地處理這個問題：「魯比奧正在處理這件事，而且是在非常高的層級，你知道，他們沒有錢，沒有石油，沒有食物。」特朗普說：「現在它真的是一個深陷困境的國家，他們想要我們的幫助。」
猜測該國政府「即將倒台」
自1月3日特朗普授權軍事行動綁架並監禁古巴盟友委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）以來，美古關係急劇惡化。據報道，在這次襲擊中，約有32名古巴士兵與委內瑞拉軍事人員一同喪生。
事件後，特朗普加大了對古巴的壓力，公開猜測該國政府「即將倒台」。1月11日，他宣布不再允許委內瑞拉的石油或資金流向古巴。隨後在1月29日，他發布行政命令，威脅對任何直接或間接向該島供應石油的國家徵收關稅。
