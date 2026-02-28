熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Feb-28 15:15
更新：2026-Feb-28 15:15

特朗普稱可能「友好接管」古巴　美國禁運燃料已兩個月

分享：
美國總統特朗普稱可能「友好接管」古巴。（圖／美聯社）

美國總統特朗普稱可能「友好接管」古巴。（圖／美聯社）

adblk4

美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮草坪上表示，美國可能對古巴進行「友好接管」(friendly takeover)。這番言論是在美國對古巴實施嚴厲燃料封鎖兩個月後提出，引發國際社會關注。

特朗普於當地時間27日準備搭乘「海軍陸戰隊一號」直升機前往德州時，回應了記者關於美國與古巴緊張關係的提問。他暗示古巴政府正與美國進行對話，並強調該國目前處於困境。

「魯比奧正在處理這件事」

特朗普向記者們表示：「古巴政府正在與我們交談，他們現在遇到了大麻煩，你知道的。他們沒有錢，他們現在甚麼都沒有，但他們正在與我們交談，也許我們會友好接管古巴。我們很可能最終會友好接管古巴。」

adblk5

這位美國總統重申他對古巴的立場，稱其為「一個正在崩潰邊緣的失敗國家」。他補充說：「從我還是小男孩的時候起，我就一直聽說古巴，每個人都想要改變，我可以看到這種情況正在發生。」

特朗普還透露，古巴裔美國人、國務卿魯比奧（Marco Rubio）正在高層次地處理這個問題：「魯比奧正在處理這件事，而且是在非常高的層級，你知道，他們沒有錢，沒有石油，沒有食物。」特朗普說：「現在它真的是一個深陷困境的國家，他們想要我們的幫助。」

adblk6
美國切斷古巴石油供應　夏灣拿街頭堆滿垃圾（路透社） 古巴首都夏灣拿，因被美國切斷石油供應而出現垃圾危機。（美聯社） 古巴首都夏灣拿，因被美國切斷石油供應而出現垃圾危機。（美聯社） 古巴首都夏灣拿，因被美國切斷石油供應而出現垃圾危機。（美聯社） 古巴首都夏灣拿不難找到哲古華拉的壁畫。（美聯社） 1月8日，羅德里格斯與古巴外交部長布魯諾（右）出席加拉加斯為美軍攻擊事件罹難者舉行的追悼儀式。（圖／《路透社》） 古巴和美國正就此事保持溝通，但尚未發展成正式對話。（圖／路透） 一艘美籍快艇在古巴海域與古巴軍隊爆發槍戰，釀4死6傷。（示意圖／美聯社）

猜測該國政府「即將倒台」

自1月3日特朗普授權軍事行動綁架並監禁古巴盟友委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）以來，美古關係急劇惡化。據報道，在這次襲擊中，約有32名古巴士兵與委內瑞拉軍事人員一同喪生。

事件後，特朗普加大了對古巴的壓力，公開猜測該國政府「即將倒台」。1月11日，他宣布不再允許委內瑞拉的石油或資金流向古巴。隨後在1月29日，他發布行政命令，威脅對任何直接或間接向該島供應石油的國家徵收關稅。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk7

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務