特朗普稱可能「友好接管」古巴　美國禁運燃料已兩個月

特朗普向記者們表示：「古巴政府正在與我們交談，他們現在遇到了大麻煩，你知道的。他們沒有錢，他們現在甚麼都沒有，但他們正在與我們交談，也許我們會友好接管古巴。我們很可能最終會友好接管古巴。」

這位美國總統重申他對古巴的立場，稱其為「一個正在崩潰邊緣的失敗國家」。他補充說：「從我還是小男孩的時候起，我就一直聽說古巴，每個人都想要改變，我可以看到這種情況正在發生。」

特朗普還透露，古巴裔美國人、國務卿魯比奧（Marco Rubio）正在高層次地處理這個問題：「魯比奧正在處理這件事，而且是在非常高的層級，你知道，他們沒有錢，沒有石油，沒有食物。」特朗普說：「現在它真的是一個深陷困境的國家，他們想要我們的幫助。」