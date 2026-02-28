北韓刊金主愛持槍射擊極罕獨照　專家：暗示正受訓接班

金正恩胞妹金與正在北韓勞動黨第九次代表大會後，已確認升任為勞動黨總務部長，負責將金正恩的指示傳達至全黨組織，顯示其權力進一步擴大。同時，金正恩的女兒金主愛首度單獨持槍瞄準的照片被罕見公開，引發外界關注。 朝鮮中央通訊社28日報道，金正恩於27日在勞動黨中央委員會本部會見主要領導幹部與軍事指揮官，並贈送國防科學院新開發生產的新型狙擊步槍。通訊社首度公開提及金與正為「黨中央委員會總務部長」，確認她已接掌這一關鍵部門。

金與正晉升部長級職位 金與正先前擔任勞動黨宣傳鼓動部副部長，負責對外發表各種聲明，被視為「金正恩的喉舌」。她在黨代會期間的23日已晉升為部長級職位，但當時北韓媒體並未提及她具體負責哪個專門部門，此次才首度公開其新職務。 據了解，勞動黨總務部是將總書記金正恩的方針傳達至全黨組織的核心部門。該部門負責分發總書記的指示與黨的方針，並總體管理執行情況，同時也負責黨內所有文件的實務管理工作。北韓大學院大學客座教授梁武鎮分析，金與正「預計將在內部體制鞏固中扮演中樞角色」。

27日，金正恩向每位幹部親自頒發武器證書，並在射擊場一同進行射擊、拍攝紀念照片，而金主愛全程陪同參與。

在金正恩身旁協助頒獎 值得注意的是，北韓媒體罕見公開了身穿皮衣的金主愛單獨持槍瞄準射擊的照片。北韓對外發布僅有金主愛一人出現的照片極為罕見，另外金主愛手持武器證書在金正恩身旁協助頒獎，以及在金正恩射擊時在旁觀看望遠鏡的畫面也被公開。 梁武鎮教授解讀：「通過強調金主愛懂得射擊，暗示她正在接受繼承人的培訓。」金主愛出現在黨代會後北韓核心幹部團結的場合同樣引人注目，這場合實際上被塑造為向金正恩父女表忠心的場合。