伊朗局勢丨德黑蘭多地爆炸 伊朗報復襲中東4國美軍基地

中東局勢升級，美國及以色列周六(2月28日)早上起聯合向伊朗發動先發制人導彈攻擊，伊朗隨即向以色列發射導彈還擊，同時攻擊中東4個國家的美軍基地，以軍就指襲擊了數百個伊朗軍事目標，包括導彈發射器。

伊朗首都德黑蘭市中心多地傳出爆炸聲，現場有濃煙升起，最高精神領袖哈梅內伊辦公室附近遇襲，消息指哈梅内伊並不在德黑蘭，已轉移至安全地點，總統佩澤希齊揚及外長阿拉格齊均安全無恙。伊朗傳媒否認有報道指指伊朗陸軍總司令哈塔米遭到暗殺。伊朗官方通報攻擊了4個區內美軍基地，包括位於巴林的基地、卡塔爾烏代德空軍基地、科威特薩利姆空軍基地、阿聯酋札夫拉空軍基地，位於卡塔爾、探測距離達5000公里的美國AN/FPS132雷達以及用於追蹤彈道導彈的相關設備已被摧毀。